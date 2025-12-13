Дикие животные

Дрофы успешно освоили «фитомедицину»
В Лигатне предлагают познакомиться с ночными обитателями леса
За жизнью капибар в Рижском зоопарке можно будет следить в прямом эфире
Ученые, наконец, выяснили, как у слонов появились хоботы
Почему мы не ездим верхом на зебрах?
«Дни этих собак сочтены»: в Латвии волки разгуливают у домов и ничего не боятся
В Адажи, возможно, заметили волка
Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
Из 80 остались четыре: в Эстонии волки продолжают нападать, уничтожая целые отары овец
За жирафами Чаком и Вакилией в Рижском зоопарке теперь можно наблюдать и с первого этажа
В Канаде в результате нападения медведя на группу школьников пострадали 11 человек
Прочитай и запомни! Как определить присутствие медведя в лесу?
В Японии полицейским разрешили использовать ружья против медведей
Ученые выяснили, зачем обезьянам спать
Азиатские шершни убили отца и сына во время прогулки на зиплайне
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.