Дикие животные

Изображение к статье: Дрофы успешно освоили «фитомедицину»
В мире животных

Дрофы успешно освоили «фитомедицину»

0
Изображение к статье: В Лигатне предлагают познакомиться с ночными обитателями леса
Наша Латвия

В Лигатне предлагают познакомиться с ночными обитателями леса

0
Изображение к статье: За жизнью капибар в Рижском зоопарке можно будет следить в прямом эфире
Наша Латвия

За жизнью капибар в Рижском зоопарке можно будет следить в прямом эфире

0
Изображение к статье: Ученые, наконец, выяснили, как у слонов появились хоботы
В мире животных

Ученые, наконец, выяснили, как у слонов появились хоботы

0
Изображение к статье: Почему мы не ездим верхом на зебрах?
В мире животных

Почему мы не ездим верхом на зебрах?

0
Изображение к статье: «Дни этих собак сочтены»: в Латвии волки разгуливают у домов и ничего не боятся Иконка видео
В мире животных

«Дни этих собак сочтены»: в Латвии волки разгуливают у домов и ничего не боятся

0
Изображение к статье: В Адажи, возможно, заметили волка
Наша Латвия

В Адажи, возможно, заметили волка

1
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире

Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек

2
Изображение к статье: Из 80 остались четыре: в Эстонии волки продолжают нападать, уничтожая целые отары овец
В мире

Из 80 остались четыре: в Эстонии волки продолжают нападать, уничтожая целые отары овец

0
Изображение к статье: За жирафами Чаком и Вакилией в Рижском зоопарке теперь можно наблюдать и с первого этажа
Наша Латвия

За жирафами Чаком и Вакилией в Рижском зоопарке теперь можно наблюдать и с первого этажа

0
Изображение к статье: В Канаде в результате нападения медведя на группу школьников пострадали 11 человек
В мире

В Канаде в результате нападения медведя на группу школьников пострадали 11 человек

0
Изображение к статье: Прочитай и запомни! Как определить присутствие медведя в лесу?
В мире животных

Прочитай и запомни! Как определить присутствие медведя в лесу?

0
В мире

В Японии полицейским разрешили использовать ружья против медведей

0
Изображение к статье: Ученые выяснили, зачем обезьянам спать
В мире животных

Ученые выяснили, зачем обезьянам спать

0
Изображение к статье: Азиатские шершни убили отца и сына во время прогулки на зиплайне
В мире животных

Азиатские шершни убили отца и сына во время прогулки на зиплайне

0
