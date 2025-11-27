В Валмиерском крае жители встревожены: стая волков подошла прямо к ограждению частного дома, где находились собаки. Видео в TikTok вызвало обсуждения и опасения за безопасность домашних животных.

В соцсети TikTok появилось тревожное видео, снятое в Валмиерском крае. На кадрах видно, как четыре волка подходят прямо к ограждению частного дома, где их встречают домашние собаки. Автор видео написала: «Сегодня утром 4 волка навестили моих собак. Ничего хорошего».

К счастью, питомцы находились за прочным забором и физически не пострадали. В конце ролика волки разворачиваются и уходят обратно в сторону леса.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность жителей: подобное появление крупной стаи у жилых домов напоминает о необходимости усилить меры безопасности и внимательно следить за домашними животными. В комментариях люди активно делятся своими переживаниями и опытом:

«В лесу было ещё 3 или 4, я нашел следы... Всего вышло около 7–8 волков».

«Страшно, берегите собак! У моих друзей волки съели собаку».

«Их надо отстреливать! Работа местным охотникам... Надеюсь, квоты не закончились».

«Дни этих собак сочтены. Такой забор для волка — не преграда».

«Пока волки не съедят детей какого-нибудь депутата, толку не будет».

«Собаки молодцы! Но это доказывает, что нужно быть начеку — волки приходят и днём».