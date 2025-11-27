Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дни этих собак сочтены»: в Латвии волки разгуливают у домов и ничего не боятся 0 919

В мире животных
Дата публикации: 27.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Дни этих собак сочтены»: в Латвии волки разгуливают у домов и ничего не боятся

В Валмиерском крае жители встревожены: стая волков подошла прямо к ограждению частного дома, где находились собаки. Видео в TikTok вызвало обсуждения и опасения за безопасность домашних животных.

В соцсети TikTok появилось тревожное видео, снятое в Валмиерском крае. На кадрах видно, как четыре волка подходят прямо к ограждению частного дома, где их встречают домашние собаки. Автор видео написала: «Сегодня утром 4 волка навестили моих собак. Ничего хорошего».

К счастью, питомцы находились за прочным забором и физически не пострадали. В конце ролика волки разворачиваются и уходят обратно в сторону леса.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность жителей: подобное появление крупной стаи у жилых домов напоминает о необходимости усилить меры безопасности и внимательно следить за домашними животными. В комментариях люди активно делятся своими переживаниями и опытом:

«В лесу было ещё 3 или 4, я нашел следы... Всего вышло около 7–8 волков».

«Страшно, берегите собак! У моих друзей волки съели собаку».

«Их надо отстреливать! Работа местным охотникам... Надеюсь, квоты не закончились».

«Дни этих собак сочтены. Такой забор для волка — не преграда».

«Пока волки не съедят детей какого-нибудь депутата, толку не будет».

«Собаки молодцы! Но это доказывает, что нужно быть начеку — волки приходят и днём».

@lk.huntress šorīt 4 vilki apciemoja manus suņus. nav labi. valmieras novads - ipiķi @Žurnāls Medības #vilki #medības #plēsēji #latvijasdaba ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Читайте нас также:
#домашние животные #безопасность #социальные сети #соцсети #тревога #волки #видео #лес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как рыбы утоляют жажду: пьют ли они соленую воду?
Изображение к статье: Почему собаки поднимают лапу, когда справляют нужду — вы не догадаетесь!
Изображение к статье: Очаровательная привычка: почему кошки так любят потягиваться
Изображение к статье: Как свиньи используют инструменты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео