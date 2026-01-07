Из-за характерной для жабы сезонной миграции весной, направляясь к местам нереста, она нередко пересекает автодороги и оказывается под угрозой со стороны транспорта. Если жабе удаётся выжить, продолжительность её жизни может достигать 40 лет.

Как поясняют специалисты музея, обыкновенная жаба — один из крупнейших амфибий в Латвии. Длина тела взрослой жабы составляет 6–12 сантиметров, в редких случаях — до 13 см. Самки обычно крупнее и массивнее самцов. Ноги короткие и крепкие, больше приспособлены для медленного ползания, чем для прыжков. Кожа сухая, шероховатая, с выраженными бородавчатыми выростами — это одна из главных отличительных черт, по которой жабу можно отличить от лягушки. Окраска варьируется от жёлто-коричневой и сероватой до тёмно-коричневой, брюхо светлее. По бокам головы находятся крупные овальные околоушные ядовитые железы, придающие горький и неприятный вкус для других животных.

Большую часть жизни обыкновенная жаба проводит на суше — её можно встретить в лиственных и хвойных лесах, на лугах, в кустарниках, садовых зонах и зелёных насаждениях городов. Она ведёт ночной образ жизни, днём скрывается в прохладных, влажных и тёмных местах, например, под поваленными деревьями, камнями, в густой растительности или трещинах в почве. Становится более активной вечером и в дождливую погоду. Обыкновенная жаба — холоднокровное животное, поэтому температура её тела зависит от температуры окружающей среды. Зимует она в укрытии, впадая в спячку, поясняют специалисты музея.

Хотя жабы ведут оседлый образ жизни, весной они отправляются в сезонную миграцию к местам нереста, часто пересекая дороги и подвергаясь опасности. Двигаться они начинают, как только сходит снег и становится достаточно тепло — обычно в марте-апреле. Нерест происходит в спокойных, мелководных водоёмах с богатой растительностью — прудах, канавах, озёрах и старых руслах рек. В природе обыкновенную жабу можно распознать по её характерным медленным и тяжёлым движениям, а весной — по длинным лентам икры в водоёмах. Летом на её присутствие указывает приглушённый "трескучий" звук, издаваемый в моменты тревоги.

В зоологической экспозиции Латвийского Национального музея природы в течение всего года будет выставлена витрина, посвящённая животному года.

Животное года выбирается уже более 20 лет. В 2000 году это был жук-олень, в 2001 году — обыкновенная жемчужница, в 2002 году — улитка башенная горная, в 2003 году — обыкновенная рысь, в 2004 году — морская свинья, в 2005 году — соня-полчок, в 2006 году — обыкновенная летяга, в 2007 году — камышовая жаба. В 2008 году — длинномордый тюлень, годом позже — бурый медведь, в 2010 году — выдра, в 2011 году — европейская широкоушка (вид летучих мышей), в 2012 году — обыкновенная медянка, в 2013 году — европейская болотная черепаха, в 2014 году — серый волк, в 2015 году — кабан.

В 2016 году — барсук, в 2017 году — речной угорь, в 2018 году — обыкновенная белка, в 2019 году — лось, в 2020 году — обыкновенный бобр, в 2021 году — заяц-русак и заяц-беляк, в 2022 году — ласка, в 2023 году — ящерицы, в 2024 году — косуля, а в 2025 году — ёж.