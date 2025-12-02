Baltijas balss logotype
За жизнью капибар в Рижском зоопарке можно будет следить в прямом эфире 0 284

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: За жизнью капибар в Рижском зоопарке можно будет следить в прямом эфире
ФОТО: LETA

На сайте Рижского зоопарка (Rīgas ZOO) можно будет наблюдать за повседневной жизнью капибар, сообщила агентству LETA руководитель маркетинговых проектов Рижского зоопарка Роберта Трейя.

Теперь у всех есть возможность следить за жизнью семейства капибар — как взрослых животных, так и пяти детёнышей, которые сейчас находятся в помещении.

Трансляцию можно смотреть каждый день в обеденное время с 12:00 до 13:00, а также с 15:00 до 8:00 следующего утра.

В остальное время сотрудники зоопарка убираются в вольере капибар. Поскольку капибары испражняются часто и повсюду, включая собственный бассейн, уборка помещений — замена воды и подстилки из соломы — требуется ежедневно. Специалисты зоопарка могут выполнять эту работу, не беспокоясь о том, как они выглядят в кадре, пояснила Трейя.

Она подчеркнула, что все пятеро детёнышей уже подросли. Хотя родили их две самки капибар, кормит малышей только одна. По словам Трейи, в дикой природе самки капибар совместно присматривают за потомством и заботятся обо всей группе. Так, самка без проблем приняла и детёныша, рождённого в сентябре.

Капибары — самые крупные грызуны в мире. Их зубы растут всю жизнь, что позволяет им питаться жёсткой растительной пищей. Капибары — отличные пловцы и проводят в воде значительную часть дня, используя её как для отдыха, так и для защиты, пояснила Трейя.

В дикой природе капибары обитают в болотистых районах Южной Америки, где круглый год тепло. Зиму в Латвии они проводят в помещениях, недоступных для посетителей.

Читайте нас также:
#животные #зоопарк #плавание #Латвия #природа #питание #Южная Америка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
