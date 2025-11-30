Baltijas balss logotype
Ученые, наконец, выяснили, как у слонов появились хоботы

В мире животных
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые, наконец, выяснили, как у слонов появились хоботы

Хоботы слонов отличаются большой силой, гибкостью и ловкостью. Теперь ученым из Китайской академии наук, похоже, удалось выяснить, как самым крупным животным на суше удалось развить столь выдающиеся органы.

Отмечается, что слоновьи хоботы представляют собой чудо эволюционной биологии – они могут достигать два метра в длину, у них около 40 тысяч отдельных мышц и нервных волокон, а также они могут поднимать объекты весом до 270 килограммов, но при этом они способны аккуратно поднять орешек. На протяжении долгого времени природные и биологические факторы, которые помогли эволюции хоботов, озадачивали научное сообщество, но теперь завеса тайны приоткрылась.

В ходе своих изысканий ученые сопоставили три основных семейства подобных слонам млекопитающих, а именно Amebelodontidae, Choerolophodontidae и Gomphotheriidae, которые обитали в северной части Китая от 11 до 20 миллионов лет назад и являются предками современных слонов. Ученые проанализировали эмаль зубов этих животных, чтобы получить представление о том, где они жили и чем питались.

Так, Choerolophodontidae жили в закрытых лесах, Amebelodontidae отдавали предпочтение открытым пространствам, например, лугам, а Gomphotheriidae жили в смешанных зонах, что отразилось на том, как двигаются их челюсти в зависимости от употребляемой еды. Ученые указали, что носовая область черепов последних двух семейств была похожа на современных слонов, подразумевая, что они могут хватать и подносить еду к пасти.

В то время, по словам ученых, климат стал холоднее и суше, а пространства стали более открытыми, в результате чего ранние слоны стали пользоваться хоботами, чтобы собирать травы, и это в итоге спровоцировало эволюционные изменения.

Читайте нас также:
#животные #биология #слоны #ученые
Оставить комментарий

Видео