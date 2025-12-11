В Национальном музее естественных наук (Мадрид) коллектив ученых обнаружил, что дрофе свойственно использовать дикорастущую флору в медицинских целях. Так, наиболее тяжелая из летающих птиц мира поедает определенные растения для избавления от паразитов.

Уже более сорока лет эксперты исследуют дроф, обитающих на территории Пиренейского полуострова. Было собрано 623 образца помета этих птиц, включая 178 от птиц в брачном периоде. При анализах удалось обнаружить фрагменты стеблей, листвы и соцветий, принадлежавших 90 видам растительности.

Ученые утверждают, что наиболее часто дрофы поедали синяк подорожниковый и мак самосейку. В маке, к примеру, высоко содержание реагенина, эпиберберина и канадина. Все это — биоактивные алкалоиды.

Экстракт как мака, так и синяка, эффективно ослабляет либо вовсе уничтожает простейшие организмы и червей-паразитов. Синяк к тому же умеренно противостоит грибкам.