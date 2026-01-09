Baltijas balss logotype
Женский взгляд на охоту - исследование

В мире животных
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женский взгляд на охоту - исследование

Охота традиционно воспринимается как мужское занятие, а роль женщины заключается в заботе о детях и домашнем хозяйстве. Если же женщина стремится принести еду в дом, она может собирать плоды, грибы и коренья. Считается, что именно так жили древние охотники-собиратели, и что подобные традиции сохраняются и по сей день.

 

Эти стереотипы прочно укоренились в массовой культуре: фильмы, изображения и тексты изображают женщин, сидящих у костра с детьми и посудой, в то время как мужчины с напряжёнными лицами и копьями в руках гонятся за мамонтом.

Тем не менее, начиная с 70-х годов XX века, в антропологии накапливаются исследования, посвящённые женщинам-охотницам. В прошлом году исследователи из Тихоокеанского университета в Сиэтле решили систематизировать эти данные в своей статье, опубликованной в журнале PLoS ONE. Они использовали базу данных, содержащую информацию о примерно 1400 культурных сообществах, ведущих традиционный образ жизни. Среди них было выделено шестьдесят три сообщества охотников-собирателей, о которых имелось достаточно информации для уверенных выводов о их повседневной жизни. Так вот, среди этих шести десятков народов женщины занимались охотой в пятидесяти из них.

Женщины современных охотников-собирателей выходят на охоту не случайно и не изредка, а целенаправленно и регулярно. Их арсенал включает разнообразное оружие: от копий и самострелов до мачете и сетей; иногда охотницы идут на охоту с собаками. Дети не представляют собой проблемы: их либо берут с собой (старшие дети могут помочь на охоте или обучиться полезным навыкам), либо оставляют дома под присмотром. Способы охоты мужчин и женщин в одном народе могут различаться. Например, мужчины коренных филиппинцев аэта (агта) предпочитают охотиться в одиночку или с напарником, используя лук, тогда как женщины аэта охотятся группами и с собаками, предпочитая ножи. При этом нельзя утверждать, что существуют строгие предписания о том, кто может охотиться, а кто нет — охотится тот, кто хочет и умеет это делать.

Скорее всего, у древних охотников-собирателей охота также не была строго разделена по половому признаку. Хотя среди современных охотников-собирателей охотятся как мужчины, так и женщины, это не исключает возможности существования сообществ, где охотой занимаются только мужчины или, почему бы и нет, только женщины. В любом случае, находя на раскопках старинное оружие, стоит задуматься, принадлежало ли оно охотнику или охотнице.

