Могут ли кошки предчувствовать приближение смерти? 0 374

В мире животных
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли кошки предчувствовать приближение смерти?

В литературе и кино иногда встречаются сюжеты о кошках, которые ощущают приближение смерти. Это звучит устрашающе, но многие из таких историй имеют под собой реальную основу, начиная с события 2007 года. В одном из домов престарелых в США жил кот по имени Оскар, который навещал только тех пациентов, чья смерть была близка. Что стоит за этим феноменом?

 

После того как история об Оскаре стала известна по всему миру, ученые начали исследовать этот вопрос. В научных журналах было опубликовано несколько теорий, однако окончательные выводы так и не были сделаны.

В настоящее время существуют две основные гипотезы. Первая утверждает, что кошки действительно способны улавливать какие-то сигналы своим острым обонянием (подобно тому, как собаки могут обнаруживать рак, диабет и коронавирус).

Вторая гипотеза более приземленная и предполагает, что кошки просто избегают суеты, а в палатах умирающих людей атмосфера спокойствия и тишины.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

