Кинолог выделил неожиданную причину, по которой люди решают завести собак 0 299

В мире животных
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог выделил неожиданную причину, по которой люди решают завести собак

Одной из причин, по которой люди сегодня принимают решение завести собак, является стремление к безусловной любви, которую эти животные дарят своим владельцам. С таким мнением выступил кинолог Виталий Орлов.

 

«В современном обществе наблюдается значительный запрос на безусловную любовь, которую люди не могут реализовать в отношениях с другими, даже с близкими родственниками, такими как родители. Именно поэтому они решают завести собаку. Это животное будет любить своего хозяина без условий. Оно никогда не подумает, что у Жучки из соседнего подъезда условия жизни лучше. Собака не будет оценивать поведение своего владельца как здоровое или нездоровое. У нее есть социальная потребность отдавать себя и получать взамен наше внимание. Именно это и побуждает людей к решению завести собаку», — отметил он.

Перед тем как завести собаку, эксперт рекомендует изучить особенности породы. «Важно понимать, чем одна порода отличается от другой. Какую собаку получит будущий владелец, приобретая животное в том или ином питомнике. Даже в одном помете могут родиться 10 совершенно разных щенков. Они будут отличаться по характеру, организации нервной системы и интеллектуальным способностям», — добавил кинолог.

После изучения характеристик породы следует обратить внимание на свой образ жизни. Готов ли будущий владелец проводить много времени на улице с питомцем или ему нужен спокойный друг.

Когда щенок уже появился в семье, необходимо заняться его воспитанием. Активная работа с собакой продолжается до двухлетнего возраста. После достижения этого возраста владелец уже имеет дело со взрослой собакой. Идеальный владелец должен проявлять терпение в процессе воспитания. «Воспитание собаки — это очень важный аспект. Это своего рода тест на то, как воспитывать ребенка», — подчеркнул эксперт.

