В день рождения медведицы в 12:00 для неё предусмотрено особое праздничное угощение, а гостей мероприятия, то есть посетителей Лигатненских природных троп, угостят горячим супом и чаем. Чтобы сделать этот день особенным, все Илзе, а также рожденные 11 января, смогут посетить природные тропы со скидкой 50%, сообщает tv3.lv.

Общество с большим интересом следит за жизнью Илзите с самого её рождения. Медведица снималась в документальных и художественных фильмах, запечатлена в работах фотографов природы и ежедневно радует сотни посетителей Лигатненских природных троп.

В отличие от диких медведей, Илзите не впадает в зимнюю спячку, поэтому её можно наблюдать круглый год. Зимой природные тропы в Лигатне открыты ежедневно с 10:00 до 16:00.

Медведица Илзите родилась 11 января 2001 года в Лигатненских природных тропах. При рождении она весила всего 500 граммов, а сейчас её вес составляет около 150 килограммов. Поскольку биологическая мать не смогла о ней позаботиться, с первых дней заботу о медвежонке взяла на себя смотритель животных Велга Витола, ставшая Илзите приёмной мамой.

Илзите спокойная, сдержанная и любящая порядок — она придерживается установленного распорядка дня и отличается примерными манерами в еде и чистоте в вольере. Для медведей, живущих в неволе, 25 лет — это возраст расцвета сил и жизненного опыта. Поэтому юбилей Илзите — это особое событие как для самой медведицы, так и для всех, кто на протяжении лет стал частью истории этой необычной медведицы.