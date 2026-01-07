Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медведица Илзите из Лигатне приглашает на празднование своего 25-летия 0 131

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведица Илзите из Лигатне приглашает на празднование своего 25-летия
ФОТО: LETA

Лигатненские природные тропы приглашают посетителей 11 января на празднование 25-летия медведицы Илзите.

В день рождения медведицы в 12:00 для неё предусмотрено особое праздничное угощение, а гостей мероприятия, то есть посетителей Лигатненских природных троп, угостят горячим супом и чаем. Чтобы сделать этот день особенным, все Илзе, а также рожденные 11 января, смогут посетить природные тропы со скидкой 50%, сообщает tv3.lv.

Общество с большим интересом следит за жизнью Илзите с самого её рождения. Медведица снималась в документальных и художественных фильмах, запечатлена в работах фотографов природы и ежедневно радует сотни посетителей Лигатненских природных троп.

В отличие от диких медведей, Илзите не впадает в зимнюю спячку, поэтому её можно наблюдать круглый год. Зимой природные тропы в Лигатне открыты ежедневно с 10:00 до 16:00.

Медведица Илзите родилась 11 января 2001 года в Лигатненских природных тропах. При рождении она весила всего 500 граммов, а сейчас её вес составляет около 150 килограммов. Поскольку биологическая мать не смогла о ней позаботиться, с первых дней заботу о медвежонке взяла на себя смотритель животных Велга Витола, ставшая Илзите приёмной мамой.

Илзите спокойная, сдержанная и любящая порядок — она придерживается установленного распорядка дня и отличается примерными манерами в еде и чистоте в вольере. Для медведей, живущих в неволе, 25 лет — это возраст расцвета сил и жизненного опыта. Поэтому юбилей Илзите — это особое событие как для самой медведицы, так и для всех, кто на протяжении лет стал частью истории этой необычной медведицы.

Читайте нас также:
#туризм #животные #зоопарк #природа #юбилей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома
Изображение к статье: Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Как?
Изображение к статье: Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года
Изображение к статье: Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео