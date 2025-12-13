Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Другое

Изображение к статье: Какое количество пузырьков содержится в пиве?
Еда и рецепты

Какое количество пузырьков содержится в пиве?

0
Изображение к статье: 7 интересных фактов об орехах: природные красители и источники вдохновения
Еда и рецепты

7 интересных фактов об орехах: природные красители и источники вдохновения

0
Изображение к статье: Ученые нашли способ замедлить порчу рыбы и мяса с помощью «сладкой» пряности
Еда и рецепты

Ученые нашли способ замедлить порчу рыбы и мяса с помощью «сладкой» пряности

0
Изображение к статье: Франция снижает прогноз по производству вина из-за летней жары и пожаров
Еда и рецепты

Франция снижает прогноз по производству вина из-за летней жары и пожаров

0
Изображение к статье: Почему в блюдах чеснок пахнет вкусно, а от человека — мерзко: объяснил токсиколог
Еда и рецепты

Почему в блюдах чеснок пахнет вкусно, а от человека — мерзко: объяснил токсиколог

0
Изображение к статье: Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
Еда и рецепты

Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания

0
Изображение к статье: 7 признаков плохого кофе — и как не попасться на уловки упаковки
Еда и рецепты

7 признаков плохого кофе — и как не попасться на уловки упаковки

0
Изображение к статье: Тёплая еда, крепкий иммунитет: как питаться осенью с пользой
Еда и рецепты

Тёплая еда, крепкий иммунитет: как питаться осенью с пользой

0
Изображение к статье: Кофеин в больших количествах приводит к старению кожи
Еда и рецепты

Кофеин в больших количествах приводит к старению кожи

0
Изображение к статье: Врач назвал самый «полезный» алкоголь: он гораздо лучше вина и пива
Еда и рецепты

Врач назвал самый «полезный» алкоголь: он гораздо лучше вина и пива

0
Изображение к статье: Почему дыня, бананы и виноград могут быть опасны для организма
Еда и рецепты

Почему дыня, бананы и виноград могут быть опасны для организма

0
Изображение к статье: Почему газированные напитки и спиртное ускоряют потерю волос?
Еда и рецепты

Почему газированные напитки и спиртное ускоряют потерю волос?

0
Изображение к статье: Можно ли умереть от растворимой лапши?
Еда и рецепты

Можно ли умереть от растворимой лапши?

0
Изображение к статье: Что ели неандертальцы: от грибов и орехов до акул и мамонтов
Еда и рецепты

Что ели неандертальцы: от грибов и орехов до акул и мамонтов

0
Изображение к статье: Лабораторное мясо стало реальностью: его уже продают в супермаркетах
Еда и рецепты

Лабораторное мясо стало реальностью: его уже продают в супермаркетах

0
1 2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео