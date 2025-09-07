Что ели неандертальцы: от грибов и орехов до акул и мамонтов

Несмотря на репутацию охотников на крупных животных, некоторые их популяции питались почти исключительно растительной пищей — грибами, орехами, мхами и лесными растениями, что было связано с особенностями среды обитания.

На побережьях неандертальцы активно употребляли морепродукты, включая крабов, акул, дельфинов, тюленей и угрей, а найденные кости указывают на использование огня для приготовления пищи. В других регионах их рацион действительно включал мясо мамонтов, шерстистых носорогов, диких овец, а также хищников — львов и медведей.

Одновременно встречаются следы каннибализма, что могло быть как проявлением крайней необходимости, так и элементом ритуальных практик. В целом неандертальцы употребляли мясо, растительную пищу и морские продукты, а их кулинарные привычки значительно варьировались в зависимости от климата, географии и культурных особенностей конкретной группы.