Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко? 0 306

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?

Взрослым европейцам это вполне допустимо.

 

Большинство млекопитающих теряют способность переваривать молочный сахар (лактозу) по мере взросления. Это связано с уменьшением активности гена, отвечающего за соответствующий фермент. У человека также наблюдается механизм «выключения» этого гена, однако у европейцев и африканских народов, занимающихся скотоводством, он был нарушен мутациями. Считается, что в процессе становления скотоводства естественный отбор способствовал распространению этих мутаций.

В настоящее время 85–95% взрослых европейцев способны усваивать лактозу.

В Восточной Азии лишь 3–5% населения имеют такую возможность. Употребление свежего молока приводит у них к повышенному газообразованию, поскольку нерасщепленная лактоза попадает в кишечник, где перерабатывается бактериями с выделением углекислоты. В кисломолочных продуктах лактоза уже преобразована в молочную кислоту.

