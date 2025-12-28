Большинство млекопитающих теряют способность переваривать молочный сахар (лактозу) по мере взросления. Это связано с уменьшением активности гена, отвечающего за соответствующий фермент. У человека также наблюдается механизм «выключения» этого гена, однако у европейцев и африканских народов, занимающихся скотоводством, он был нарушен мутациями. Считается, что в процессе становления скотоводства естественный отбор способствовал распространению этих мутаций.

В настоящее время 85–95% взрослых европейцев способны усваивать лактозу.

В Восточной Азии лишь 3–5% населения имеют такую возможность. Употребление свежего молока приводит у них к повышенному газообразованию, поскольку нерасщепленная лактоза попадает в кишечник, где перерабатывается бактериями с выделением углекислоты. В кисломолочных продуктах лактоза уже преобразована в молочную кислоту.