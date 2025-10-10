Baltijas balss logotype
Франция снижает прогноз по производству вина из-за летней жары и пожаров

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Франция снижает прогноз по производству вина из-за летней жары и пожаров

Министерство сельского хозяйства Франции пересмотрело прогноз по итоговому объёму производства вина в 2025 году — теперь он составляет 36 миллионов гектолитров. Это на 1 % меньше, чем в прошлом году, и на 16 % ниже среднего показателя за последние пять лет.

Главной причиной снижения стали экстремальные погодные условия: жара и засуха, особенно в августе, ускорили созревание винограда, сократили урожай и ухудшили качество ягод. Кроме того, масштабные лесные пожары уничтожили значительные площади виноградников на юге страны.

Наибольшие потери ожидаются в Бордо, Лангедоке-Руссильоне и Эльзасе, где урожай может сократиться на 2–9 %. Исключением стал регион Шампань, где производство, напротив, выросло на 14 %.

Это самое значительное падение производства с 1995 года, которое серьёзно сказывается на винодельческой отрасли и экспортных возможностях Франции.

#вино
Оставить комментарий

