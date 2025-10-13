Baltijas balss logotype
Ученые нашли способ замедлить порчу рыбы и мяса с помощью «сладкой» пряности

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые нашли способ замедлить порчу рыбы и мяса с помощью «сладкой» пряности

Эфирное масло этой специи может потеснить синтетические консерванты.

Специалисты из Китая установили, что эфирное масло корицы замедляет развитие микроорганизмов, ответственных за порчу мясных, рыбных и других белковых продуктов. Статья с выводами была представлена в журнале Food Bioscience.

Как корица помогает продлить срок годности мяса и рыбы

В центре эксперимента оказалась бактерия Shewanella putrefaciens — основной «виновник» порчи рыбы и мяса. Микроорганизм активно размножается даже при низких температурах, разрушая белки и придавая продуктам неприятный запах.

Ученые протестировали эфирное масло корицы в лабораторных условиях и обнаружили, что при его контакте с колонией S. putrefaciens:

стенки бактериальных клеток теряли целостность; происходила утечка внутриклеточных белков и нуклеиновых кислот; бактерии теряли способность к делению и быстро погибали.

Ученые связывают это действие с основным активным веществом коричного масла — транс-циннамальдегидом. Он вмешивается в жизненно важные метаболические пути клетки, нарушая образование аминокислот, нуклеотидов и жиров, а также сбивая работу энергетических систем.

Как применить полученные данные

Сегодня представители мясной и рыбной промышленность активно ищут способы сократить использование синтетических консервантов. Многие добавки (нитриты, сорбаты, бензоаты) могут вызывать аллергические реакции и накапливаться в организме.

Помимо корицы, антисептические свойства показывают:

тимьян, так как его масло и компонент тимол активно рассматриваются как биоконсерванты в мясных продуктах; розмарин, в котором розмариновая кислота разрушает клеточные мембраны бактерий E. coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и других; гвоздика c высоким содержанием эвгенола, разрывающего мембраны патогенных бактерий.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
