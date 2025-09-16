Почему дыня, бананы и виноград могут быть опасны для организма

По словам специалиста, особенно осторожно стоит относиться к винограду. Даже небольшая гроздь создает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Эта ягода богата глюкозой и фруктозой, поэтому резко повышает уровень сахара, что опасно для людей с лишним весом, диабетом и предиабетом.

Не менее коварным фруктом врач назвала банан. Он также провоцирует резкий скачок уровня глюкозы. Для тех, кто склонен к нарушениям обмена веществ, злоупотребление этим фруктом становится дополнительной нагрузкой, а для людей с малоподвижным образом жизни он служит источником «пустых калорий». Кроме того, в бананах содержится много калия, поэтому они нежелательны для людей с заболеваниями почек.

Осторожность необходима и при употреблении дыни. Она может вызывать резкие колебания уровня сахара. Помимо этого, ее высокая сочность и сочетание с другими продуктами нередко провоцируют вздутие живота и чувство дискомфорта, предостерегла врач.