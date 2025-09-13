Почему газированные напитки и спиртное ускоряют потерю волос?

Систематическое употребление газированных напитков и алкоголя повышает вероятность потери волос, установили авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrition and Health. В анализ вошли 17 исследований из Европы, Азии и США с участием 61 332 добровольцев (97 % из них — женщины).

По словам специалистов, витамин D и железо укрепляют волосы, тогда как спиртное и газировка способствуют их выпадению и раннему поседению. Кроме того, ряд работ показал пользу соевых продуктов и крестоцветных овощей для снижения выпадения волос, а также положительный эффект некоторых добавок.

При этом учёные подчёркивают, что большинство рассмотренных исследований были наблюдательными и использовали разные методы оценки рациона и состояния волос.

Тем не менее, по мнению исследователей, уже сегодня важно контролировать уровень витамина D и железа, восполнять их дефицит, а также ограничивать употребление алкоголя и газированных напитков.