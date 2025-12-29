Baltijas balss logotype
Огуречная трава: как заварить чай из бораго 0 55

Дом и сад
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго

Делится опытом дачника и агронома Александра ХОРОБРОВЦА:

 

- По своему вкусу и аромату бораго напоминает огурец, что и стало причиной его второго названия — огуречная трава. Древние римляне и греки уже тогда отмечали его тонизирующие, лечебные и медоносные свойства.

Огуречная трава привлекает внимание: это растение словно излучает радость жизни. Его листья сочные и пышные, покрытые легким пушком. Цветы быстро распускаются на стеблях. Однако для употребления в пищу лучше собирать листья до появления цветочного стебля, иначе пушистость на них может превратиться в колючие волоски. В таком случае, прежде чем добавить листья в блюда, их придется растереть. Даже когда в огороде созревают огурцы, бораго с его огуречным ароматом продолжает оставаться в рационе садоводов, придавая бодрость и силы. Это связано с наличием в растении тонизирующих веществ.

Съедобны также и цветки, которые можно использовать для украшения салатов. Их можно заготовить на зиму, засахарив. Цветы богаты биологически активными веществами.

Бораго полезен при некоторых кожных заболеваниях и ревматизме: компрессы из листьев прикладывают к воспаленным участкам. Он также обладает мочегонным и легким слабительным действием. Чай из листьев бораго помогает успокоить нервы и укрепить нервную систему. Для его приготовления 6-7 листочков заливают двумя стаканами кипятка и настаивают 15-20 минут.

Однако у бораго есть противопоказания, поэтому перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Оставить комментарий

Видео