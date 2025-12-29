Для процесса оплодотворения.
Початок представляет собой женское соцветие, основными элементами которого являются завязи с пестиками.
Завязи защищены плотными обертками початка, что предохраняет их от повреждений и заболеваний, но одновременно затрудняет доступ пыльцы, необходимой для оплодотворения.
По этой причине пестики значительно удлинены и выступают из початка, чтобы захватывать пыльцу, которая переносится воздухом. Удлиненные столбики пестиков и составляют «волосы» кукурузы.
