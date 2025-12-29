Baltijas balss logotype
Какова роль «волос» кукурузы? 0 131

Дом и сад
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?

Для процесса оплодотворения.

 

Початок представляет собой женское соцветие, основными элементами которого являются завязи с пестиками.

Завязи защищены плотными обертками початка, что предохраняет их от повреждений и заболеваний, но одновременно затрудняет доступ пыльцы, необходимой для оплодотворения.

По этой причине пестики значительно удлинены и выступают из початка, чтобы захватывать пыльцу, которая переносится воздухом. Удлиненные столбики пестиков и составляют «волосы» кукурузы.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
