Правильно ли зимой на дачном участке удерживать снег, уплотнять его и таким образом накапливать влагу для грядок?

Делится опытом агроном и дачник Александр ХОРОБРОВЕЦ:

- На легких почвах вода быстро уходит в более глубокие слои, что приводит к дефициту влаги у растений в летний период. Ситуация усугубляется, если поблизости нет источника воды. Как поступить в таком случае? Мы часто совершаем ошибку, забывая, что зимой можно накопить ценную влагу. Снегозадержание, снегонакопление, уплотнение снега и задержка талых вод — это эффективные методы сохранения влаги на участках, где отсутствуют водоемы.

Кроме того, снегозадержание помогает снизить охлаждение почвы зимой и увеличить запасы влаги в метровом слое почвы на 50 мм и более. Специалисты установили, что плотный снежный покров может повысить температуру почвы на 3-5°С.

Не упустите возможность зимой, когда выпадает снег, посетить свой участок: разложите лапник в тех местах, где ветер обычно сдувает снег, и утопчите его на грядках с многолетниками и озимым чесноком.