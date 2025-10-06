Baltijas balss logotype
7 признаков плохого кофе — и как не попасться на уловки упаковки

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2025
Kleo
Изображение к статье: 7 признаков плохого кофе — и как не попасться на уловки упаковки
ФОТО: Unsplash.com

Кофе быстро теряет аромат и вкус, если не знать тонкости выбора. Рассказываем, как по упаковке понять, что зерна свежие и качественные.

Полка с кофе в магазине иногда может ввести в ступор: десятки упаковок, громкие надписи, "арабика", "премиум", "итальяно" и обещания вкуса "как в Италии". На деле – половина этих пачек не стоит вашего внимания. Чтобы не ошибиться и не тащить домой банку, которая разочарует достаточно знать несколько простых признаков.

1. Срок годности: цифры врут

На пачке всегда пишут срок годности 12–18 месяцев. Но правда в том, что кофе теряет вкус намного раньше – через 3–6 месяцев после обжарки. Дальше ароматические масла выветриваются, а кислотность и сладость уходят, отмечает интернет-издание RidLife. Поэтому ищите на упаковке дату обжарки. Если ее нет – это тревожный сигнал.

2. Клапан – лучший друг

Хороший кофе должен "дышать". Для этого на пачке делают специальный клапан: через него выходят углекислый газ, сохраняя свежесть. Если клапана нет, а пачка герметично запаяна – скорее всего, кофе уже потерял часть вкуса еще до того, как попал на полку.

3. Зерна на развес

Красивые банки с зерном на витрине магазина выглядят заманчиво, но аромат там улетучивается почти сразу. Такой кофе редко бывает свежим. Лучше выбирать запечатанную пачку у проверенного бренда или обжарщика.

4. Молотый кофе в вакууме – миф о свежести

Вакуумная упаковка не делает молотый кофе "свежим навсегда". Напиток теряет вкус уже через пару недель после помола, и никакая технология не способна вернуть ему жизнь. Если нужен хороший кофе – покупайте только зерно и молите его дома.

5. Прозрачная упаковка – враг аромата

Зерна любят темноту. Свет разрушает масла и убивает вкус. Если пачка сделана из прозрачного пластика или стекла, кофе там уже не в лучшей форме.

6. Слишком дешевый кофе

Качественная обжарка, отборные зерна и правильная упаковка не могут стоить подозрительно дешево. Часто за низкой ценой скрывается робуста низкого качества или дефектные зерна.

7. Очень темная обжарка – маскировка проблем

Черные, блестящие зерна выглядят эффектно, но чаще всего это способ скрыть дефекты. Такой кофе может горчить, быть плоским и "жженым" на вкус. Хорошие зерна не требуют маскировки – они вкусные сами по себе.

#кофе
Оставить комментарий

Видео