Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова утверждает, что самостоятельная борьба с похмельем может быть небезопасной.

«Первое правило — не пытайтесь опохмеляться. При повторном употреблении алкоголя на следующий день в крови образуется большое количество ацетальдегида, который вызывает такие неприятные симптомы, как головная боль и тошнота», — отметила эксперт.

Кроме того, врач подчеркивает, что соленые огурцы действительно могут помочь при похмелье и облегчить состояние. Важно лишь уметь различать соленые и маринованные огурцы.

«Соленые огурцы — это хорошо, а маринованные — нет. Не стоит пить маринад вместо рассола, так как уксус в маринаде замедляет работу печени», — добавила диетолог.