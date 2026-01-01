Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о потенциальных вредных свойствах холодца. Поэтому некоторым людям лучше воздержаться от этого блюда.

По словам эксперта, из-за высокой концентрации жира и специй холодец не рекомендуется детям младше трех лет. Этот продукт плохо усваивается и может вызывать раздражение кишечника.

Также врач советует с осторожностью употреблять холодец тем, кто страдает мочекаменной болезнью, заболеваниями органов ЖКТ и подагрой.

«При подагре в организме накапливается мочевая кислота — азотсодержащее соединение, конечный продукт метаболизма пуринов. Холодец затрудняет выведение мочевой кислоты с мочой и усугубляет течение болезни», — пояснила гастроэнтеролог.

Кроме того, Кашух рекомендует избегать сочетания холодца с высококалорийными блюдами, такими как жареное мясо или салаты с майонезом. Лучше подавать это блюдо с овощными салатами и сметаной.