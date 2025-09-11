Baltijas balss logotype
Можно ли умереть от растворимой лапши? 0 564

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Можно ли умереть от растворимой лапши?

В Египте 13-летний мальчик умер, съев три пачки лапши быстрого приготовления, не заваривая ее. Проглотил всухомятку! Неужели она настолько опасна или это очередная страшилка из интернета?

Это правда. Через 30 минут подросток пожаловался на сильную боль в животе, потливость и тошноту, а ещё через некоторое время скончался. Проверка показала, что к качеству продукта претензий нет.

«Веществ, которые могли бы спровоцировать смерть ребёнка, в лапше быстрого приготовления не было, - объясняет врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей КАЛИНЧЕВ. - Но макароны (как и крупы) могут вызвать механическую закупорку просвета кишечника, если есть их в сухом виде.

Продукт разбухает в желудке, что может создать непроходимость кишечника. А это чревато летальным исходом».

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
