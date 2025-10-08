Блюда с чесноком становятся ароматнее и аппетитнее. А вот чесночное амбре на руках или изо рта практически сводит с ума. Почему?

Причину столь разного восприятия одного и того же запаха объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Почему чеснок так сильно пахнет

По словам эксперта, в составе готового блюда запах чеснока смешивается с запахами других продуктов и смягчается, становится более приятным.

Стоит съесть его в чистом виде, как запускается другой процесс. Серосодержащие соединения мгновенно попадают в дыхание и пот. Организм воспринимает едкие ноты как раздражающий сигнал.

Чем полезен чеснок

При измельчении чеснока активизируется аллицин — активное соединение, обладающее антивирусным и антибактериальным действием. Благодаря ему чеснок:

укрепляет иммунную систему и здоровье сердца и сосудов; способствует нормализации давления и уменьшению уровня холестерина; действует как антиоксидант, предотвращая повреждение клеток; снижает риск тромбообразования; обладает возможным противораковым эффектом.

Сколько чеснока можно есть в день

Кутушов отметил, что в день здоровому человеку можно съедать 1 головку чеснока, поделив ее на несколько приемов пищи. Так организм усвоит полезные вещества, а ЖКТ не пострадает. Но важно помнить, что аллицин не переносит высоких температур, поэтому максимальную пользу дает только свежий чеснок.