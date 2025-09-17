Врач назвал самый «полезный» алкоголь: он гораздо лучше вина и пива

Доктор Сетхи в своем ролике для TikTok заявил, что текила — это тот напиток, которому стоит отдавать предпочтение, если нет возможности отказаться от «горячительного» совсем.

Текилу производят из голубой агавы. Ученые обнаружили, что при употреблении текилы уровень глюкозы в крови повышается не так резко, как после употребления напитков на основе зернового спирта. Кроме того, в мексиканском напитке меньше калорий. Для сравнения, в рюмке водки будет 96 ккал, а в текиле — всего 64 ккал.

Плоды агавы богаты фруктанами и фруктоолигосахаридами, которые имеют пребиотический эффект и способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника. Эти вещества сохраняются и в спиртном напитке.

Главной опасностью алкоголя является продукт распада этилового спирта — токсичный ацетальдегид. Именно он отвечает за чувство похмелья. При метаболизме текилы токсин тоже выделяется, но гораздо медленнее.

«Этот замедленный метаболизм объясняет, почему некоторые люди не испытывают сильного похмелья после текилы», — отметил доктор.

Наконец, текила, произведенная только из голубой агавы, содержит меньше примесей, нежели другие напитки. Однако этот «плюс» сразу нивелируется, если смешать текилу со сладким соком или «газировкой».