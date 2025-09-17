Baltijas balss logotype
Врач назвал самый «полезный» алкоголь: он гораздо лучше вина и пива

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Врач назвал самый «полезный» алкоголь: он гораздо лучше вина и пива

Гастроэнтеролог Саурабх Сетхи заявил, что вариант «полезного» алкоголя все-таки существует.

Доктор Сетхи в своем ролике для TikTok заявил, что текила — это тот напиток, которому стоит отдавать предпочтение, если нет возможности отказаться от «горячительного» совсем.

Текилу производят из голубой агавы. Ученые обнаружили, что при употреблении текилы уровень глюкозы в крови повышается не так резко, как после употребления напитков на основе зернового спирта. Кроме того, в мексиканском напитке меньше калорий. Для сравнения, в рюмке водки будет 96 ккал, а в текиле — всего 64 ккал.

Плоды агавы богаты фруктанами и фруктоолигосахаридами, которые имеют пребиотический эффект и способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника. Эти вещества сохраняются и в спиртном напитке.

Главной опасностью алкоголя является продукт распада этилового спирта — токсичный ацетальдегид. Именно он отвечает за чувство похмелья. При метаболизме текилы токсин тоже выделяется, но гораздо медленнее.

«Этот замедленный метаболизм объясняет, почему некоторые люди не испытывают сильного похмелья после текилы», — отметил доктор.

Наконец, текила, произведенная только из голубой агавы, содержит меньше примесей, нежели другие напитки. Однако этот «плюс» сразу нивелируется, если смешать текилу со сладким соком или «газировкой».

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
