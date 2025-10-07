Более здоровое питание может сделать продовольственную систему на планете более благоприятной и улучшить жизнь людей во всем мире.

В крупном докладе о глобальной продовольственной системе говорится, что менее 1% населения земного шара придерживается диеты, полезной для планеты и здоровья человека. Но переход на более здоровое питание может предотвратить до 15 миллионов преждевременных смертей в год, одновременно сократив глобальные выбросы парниковых газов до 20%.

О чем именно говорит новая работа?

Выводы доклада Комиссии по питанию 2025 года были опубликованы журналом Lancet. В докладе обобщен опыт диетологов, климатологов, экономистов, врачей, социологов и агрономов из более чем 35 стран мира.

Команда оценила воздействие продовольственной системы на здоровье человека и окружающую среду и пришла к выводу, что производство продовольствия ставит под угрозу пять систем Земли, которые необходимо поддерживать в равновесии для выживания человеческой расы.

Этими пятью угрозами являются загрязнение климата, земли, воды, азота и фосфора, а также антропогенное загрязнение, такое как пестициды и микропластик.

Если бы система питания изменилась таким образом, чтобы обеспечить всех нас более здоровым питанием, мы могли бы восстановить эти системы до безопасного уровня, улучшив при этом жизнь людей.

«Если бы все придерживались здорового питания, к 2050 году мы смогли бы прокормить 10 миллиардов человек, используя на 7% меньше земли, чем мы используем сегодня», — сказал автор исследования доктор Фабрис Деклерк.

В докладе рекомендуется придерживаться диеты планетарного здоровья (PHD): рациона, в котором предпочтение отдается фруктам, овощам, орехам, бобовым и цельнозерновым продуктам.

Если вы придерживаетесь диеты PHD, половина вашей тарелки должна быть заполнена овощами, фруктами и орехами. Затем еще 30% будут составлять цельнозерновые продукты, а остальное — источники белка, причем предпочтение будет отдаваться бобовым, таким как фасоль, чечевица и другие бобовые.

Мясные, рыбные и молочные продукты в PHD не являются обязательными, и существует верхний предел, но диета может быть гибкой. Например, при соблюдении верхней границы диапазона вы можете съедать до 200 г говядины в неделю и при этом не выходить за рамки рекомендаций.

Деклерк добавил, что рацион питания может быть адаптирован к индивидуальным особенностям человека, поощряя людей адаптировать его к своей культуре и предпочтениям.