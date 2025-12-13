Baltijas balss logotype
Изображение к статье: Недвижимость и финансы начинают преобладать над промышленностью и сельским хозяйством.
Бизнес

МВФ: в 2026 году ВВП Китая вырастет «всего» на 4,5%

0
Изображение к статье: Во Франции по выданному Литвой ордеру задержан бывший совладелец Latvijas krājbanka Антонов
ЧП и криминал

Во Франции по выданному Литвой ордеру задержан бывший совладелец Latvijas krājbanka Антонов

1
Изображение к статье: Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии
ЧП и криминал

Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии

2
Изображение к статье: «SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности
Бизнес

«SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности

0
Изображение к статье: Каждый предприимчивый иранец может майнить криптовалюту в особо крупных размерах. Иконка видео
Бизнес

Где дешевле всего добывают биткойны: вы будете удивлены

0
Изображение к статье: Poain Report: Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы заработать 115 долларов и получать до 50 000 долларов пассивного дохода в день
Бизнес

Poain Report: Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы заработать 115 долларов и получать до 50 000 долларов пассивного дохода в день

0
Изображение к статье: Банки вернутся, но понарошку? Жителям регионов обещают консультации раз в неделю
Наша Латвия

Банки вернутся, но понарошку? Жителям регионов обещают консультации раз в неделю

0
Изображение к статье: Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету в честь фильма «Поток»
Бизнес

Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету в честь фильма «Поток»

0
Изображение к статье: Объём замораживаемых средств уменьшается - финразведка
Бизнес

Объём замораживаемых средств уменьшается - финразведка

1
Изображение к статье: На пути к 2026 году: Eden Miner устанавливает новые стандарты для облачных сервисов хешрейта — ежедневные расчёты, прозрачные правила и эффективная ликвидность
Бизнес

На пути к 2026 году: Eden Miner устанавливает новые стандарты для облачных сервисов хешрейта — ежедневные расчёты, прозрачные правила и эффективная ликвидность

0
Изображение к статье: Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет
Бизнес

Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет

0
Изображение к статье: Удар по репутации евро? Рынки опасаются последствий плана по российским активам
В мире

Удар по репутации евро? Рынки опасаются последствий плана по российским активам

1
Изображение к статье: Владимир Олегович сколотил свое состояние еще при Ельцине. Иконка видео
Бизнес

Владимир Потанин, олигарх из 90-х, в 64 года стал самым богатым русским

3
Изображение к статье: Известно, сколько жители Латвии готовы потратить на подарки. Некоторые не будут их покупать вовсе
Наша Латвия

Известно, сколько жители Латвии готовы потратить на подарки. Некоторые не будут их покупать вовсе

1
Изображение к статье: Даже после достижения дна и внезапного роста на 10 000 долларов, Anchor Mining по-прежнему обеспечивает стабильную ежедневную прибыль в размере 3 800 долларов!
Бизнес

Даже после достижения дна и внезапного роста на 10 000 долларов, Anchor Mining по-прежнему обеспечивает стабильную ежедневную прибыль в размере 3 800 долларов!

0
