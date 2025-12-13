МВФ: в 2026 году ВВП Китая вырастет «всего» на 4,5%
Во Франции по выданному Литвой ордеру задержан бывший совладелец Latvijas krājbanka Антонов
Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии
«SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности
Где дешевле всего добывают биткойны: вы будете удивлены
Банки вернутся, но понарошку? Жителям регионов обещают консультации раз в неделю
Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету в честь фильма «Поток»
Объём замораживаемых средств уменьшается - финразведка
Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет
Удар по репутации евро? Рынки опасаются последствий плана по российским активам
Владимир Потанин, олигарх из 90-х, в 64 года стал самым богатым русским
Известно, сколько жители Латвии готовы потратить на подарки. Некоторые не будут их покупать вовсе
