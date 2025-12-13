Образование

I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому
Новый поворот в аккредитации вузов: меньше проверок, но ректоры против
Языковая реформа буксует: Рига выделяет 4 млн на спасение перехода
В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским
Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?
А факультет расизма? РТУ сместит фокус с студентов из третьих стран на студентов из ЕС
Новое в финансирования школ: недостаточно учеников - расходы за счет самоуправлений
Недостаточно учеников — платите сами: правительство получило контроль над численностью классов
С сентября следующего года будет ликвидирован Совет по высшему образованию
Почти треть девятиклассников, не сдавших экзамены, бросили учебу
ЛПРОН бьет тревогу по поводу роста насилия в школах и просит премьер-министра вмешаться
«Чем дети в частной школе отличаются?» Министр жёстко отклонила требования частников
Половине школ Латвии не хватает хотя бы одного сотрудника вспомогательного персонала
Миссия невозможна: данные о трудоустройстве иностранных студентов в Латвии противоречивы
Проверочные работы перегружают школы — реформа буксует
