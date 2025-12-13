Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Образование

Изображение к статье: I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому
Наша Латвия

I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому

1
Изображение к статье: Новый поворот в аккредитации вузов: меньше проверок, но ректоры против
Наша Латвия

Новый поворот в аккредитации вузов: меньше проверок, но ректоры против

0
Изображение к статье: Языковая реформа буксует: Рига выделяет 4 млн на спасение перехода
Политика

Языковая реформа буксует: Рига выделяет 4 млн на спасение перехода

4
Изображение к статье: В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским
Наша Латвия

В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским

7
Изображение к статье: Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?
Наша Латвия

Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?

1
Изображение к статье: А факультет расизма? РТУ сместит фокус с студентов из третьих стран на студентов из ЕС
Наша Латвия

А факультет расизма? РТУ сместит фокус с студентов из третьих стран на студентов из ЕС

1
Изображение к статье: Новое в финансирования школ: недостаточно учеников - расходы за счет самоуправлений
Наша Латвия

Новое в финансирования школ: недостаточно учеников - расходы за счет самоуправлений

0
Изображение к статье: Недостаточно учеников — платите сами: правительство получило контроль над численностью классов
Политика

Недостаточно учеников — платите сами: правительство получило контроль над численностью классов

1
Изображение к статье: С сентября следующего года будет ликвидирован Совет по высшему образованию
Политика

С сентября следующего года будет ликвидирован Совет по высшему образованию

2
Изображение к статье: Почти треть девятиклассников, не сдавших экзамены, бросили учебу
Наша Латвия

Почти треть девятиклассников, не сдавших экзамены, бросили учебу

0
Изображение к статье: ЛПРОН бьет тревогу по поводу роста насилия в школах и просит премьер-министра вмешаться
Наша Латвия

ЛПРОН бьет тревогу по поводу роста насилия в школах и просит премьер-министра вмешаться

0
Изображение к статье: «Чем дети в частной школе отличаются?» Министр жёстко отклонила требования частников
Политика

«Чем дети в частной школе отличаются?» Министр жёстко отклонила требования частников

0
Изображение к статье: Половине школ Латвии не хватает хотя бы одного сотрудника вспомогательного персонала
Наша Латвия

Половине школ Латвии не хватает хотя бы одного сотрудника вспомогательного персонала

1
Изображение к статье: Миссия невозможна: данные о трудоустройстве иностранных студентов в Латвии противоречивы
Наша Латвия

Миссия невозможна: данные о трудоустройстве иностранных студентов в Латвии противоречивы

0
Изображение к статье: Проверочные работы перегружают школы — реформа буксует
Наша Латвия

Проверочные работы перегружают школы — реформа буксует

0
