«Дорогие родители! Если ребёнок болен, он должен оставаться дома, а не идти в школу писать контрольную! Сын рассказал, что сегодня один одноклассник пришёл в школу с температурой 39, чтобы написать работу. Серьёзно?!?» — с этого поста в соцсети The Threads началась дискуссия на тему, которая особенно актуальна к концу семестра, пишет LA.LV.

Современная система образования всё чаще вызывает стресс как у учеников, так и у родителей — не за каждый пропущенный учебный день, а за каждый урок. Страх — не перед незнанием, а перед последствиями: не написанная контрольная, единственная оценка за семестр, «незачёт» или сложная процедура пересдачи. В итоге многие дети идут в школу даже больными, так как пропуск кажется опаснее, чем риск для здоровья, говорится в публикации.

Это особенно остро проявляется в конце семестра, совпадающем с сезоном вирусов, когда общество в целом призывает оставаться дома при недомогании, но в реальности это может обернуться «академическим наказанием» — дети чувствуют давление не упустить ни одного занятия.

Взрослые в этой системе тоже не защищены от стресса — родители вынуждены выбирать между ответственным поведением перед обществом и страхом за успеваемость ребёнка. Складывается ощущение, что человечность подчинена правилам. Вот лишь некоторые комментарии под этим постом:

«Подождите, ведь есть завтра, послезавтра, а семестр заканчивается. А если это единственная оценка за семестр? Не поддерживаю поход в школу больного ребёнка, но система образования доведена до абсурда и тянет за собой бедных школьников…»

«К сожалению, но это реальность. Переписывание контрольной стало настолько сложным, что дети готовы идти больными, лишь бы не проходить через этот кошмар. На днях в Facebook была дискуссия на эту тему».

«Учитывая отношение некоторых учителей — неудивительно. Декабрь, грипп, вирусы, а контрольные важнее (читайте с сарказмом)! Иначе — “незачёт” в семестре».

«Я все 12 лет ходила в школу абсолютно больной, с температурой 39, на контрольные, чтобы не накопились долги — если что-то пропустишь, можешь остаться на второй год. Достаточно немного не усвоить материал — и вся твоя жизнь пошла под откос!

«У нас было так: ребёнок заболел на три дня с температурой — шесть “незачётов” — и не разрешили пересдавать».

«Так не должно быть! Контрольная, не написанная по болезни, должна быть написана в течение двух недель после возвращения в школу. Если не написать в течение двух недель — тогда “незачёт” уже не исправляется».

«Это уже новая реальность. Многие учителя принципиально избегают возможности дать переписать. Плюс многим проще в конце года устроить “экзаменоподобную” комплексную контрольную (на которую ещё надо заранее записаться)».

«Образовательная система абсолютно негибкая: материал преподают в бешеном темпе, и подростки после двух недель болезни просто не могут написать контрольную на положительную оценку. А на консультациях обычно толпа из разных классов, и сконцентрироваться сложно».

«Это уже проблема школы. Очень давно учительница не поверила, что я неделю болела тяжело, не было сил. Из принципа не разрешила писать контрольную — поставила 2. И оставила её как итоговую. Тогда новый закон не позволял перевести в следующий класс. Но в итоге всё обернулось к лучшему — я уехала и закончила школу в Англии».

Ситуация показывает: система, где контрольная становится важнее здоровья, нуждается в пересмотре. Иначе школьники и их родители и дальше будут делать выбор между безопасностью и оценкой — а выигрывать не будет никто.

