Напротив правительства ЛР: в Риге облили краской памятник Барклаю де Толли

Вчера вечером в Риге был осквернен памятник фельдмаршалу Михаилу Андреасу Барклаю де Толли, находящийся прямо напротив задния Кабинета министров Латвийской Республики.
Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, Рижское агентство по памятникам получило информацию о вандализме в отношении памятника. В агентстве пообещали, что памятник будет приведен в порядок.
Пока, впрочем, там поробовали смыть краску тряпочкой. Не получилось. Обещали в ближайшие дни привезти пескоструный аппарат и попробовать еще раз.
Поймать вандалов будет проблематично, поскольку, как доложили в Рижской муниципальной полиции, в этом месте у полицейских камер наблюдения.
Памятник де Толли на краю Эспланады был открыт в 1913 году. В 1915 году во время Первой мировой войны статую Барклая де Толли демонтировали, но постамент остался.
В 2002 году по инициативе рижского предпринимателя Евгения Гомберга была установлена копия статуи.
Рижская дума приняла решение об установке памятника в 2002 году. Перед принятием решения было проведено опрос, в котором жители выразили мнение, что памятник военачальнику России времен Наполеоновских войн Барклаю де Толли должен остаться на Эспланаде.
С инициативой о демонтаже памятника выступила некая ассоциация «Центр публичной памяти». По мнению центра, памятник нарушает нормы Конституции, а также международное законодательство.
Центр предложил переместить только саму статую, которую он считает символом политики русификации, но не оригинальный гранитный постамент 1913 года, созданный скульптором Вильгельмом Вандшнайдером и выполненный художником Августом Фольцем.
Тем временем корреспондент bb.lv сфотографировал процесс очистки постамента:
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