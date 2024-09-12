Напротив правительства ЛР: в Риге облили краской памятник Барклаю де Толли

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, Рижское агентство по памятникам получило информацию о вандализме в отношении памятника. В агентстве пообещали, что памятник будет приведен в порядок.

Пока, впрочем, там поробовали смыть краску тряпочкой. Не получилось. Обещали в ближайшие дни привезти пескоструный аппарат и попробовать еще раз.

Поймать вандалов будет проблематично, поскольку, как доложили в Рижской муниципальной полиции, в этом месте у полицейских камер наблюдения.

Памятник де Толли на краю Эспланады был открыт в 1913 году. В 1915 году во время Первой мировой войны статую Барклая де Толли демонтировали, но постамент остался.

В 2002 году по инициативе рижского предпринимателя Евгения Гомберга была установлена копия статуи.

Рижская дума приняла решение об установке памятника в 2002 году. Перед принятием решения было проведено опрос, в котором жители выразили мнение, что памятник военачальнику России времен Наполеоновских войн Барклаю де Толли должен остаться на Эспланаде.

С инициативой о демонтаже памятника выступила некая ассоциация «Центр публичной памяти». По мнению центра, памятник нарушает нормы Конституции, а также международное законодательство.

Центр предложил переместить только саму статую, которую он считает символом политики русификации, но не оригинальный гранитный постамент 1913 года, созданный скульптором Вильгельмом Вандшнайдером и выполненный художником Августом Фольцем.

Тем временем корреспондент bb.lv сфотографировал процесс очистки постамента: