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В Риге от дифтерии умер четырехлетний мальчик 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
В Риге от дифтерии умер четырехлетний мальчик

Четырехлетний мальчик умер после заражения дифтерией, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

Врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.

В Детской клинической больнице от дальнейших комментариев воздержались, пообещав предоставить более подробную информацию завтра.

Больница напоминает, что первые три дозы вакцины от дифтерии дети должны получить в возрасте до одного года. Затем к 15 месяцам вводится четвертая доза, к семи годам - пятая, а к 14 годам - шестая. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если ребенка не показать к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - поэтому и говорится, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в больнице.

Наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям дифтерии малыши в первые месяцы жизни, поэтому Детская больница призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и беречь своих детей.

Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.

#дифтерия
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Комментарии (2)

  • MI
    Marija Ivanova
    17-го сентября

    ничего не отменено, дед, идите проспитесь. Вам каждые 10 лет по назначению семейного врача в процедурном кабинете за счет государства готовы делать прививочку. Мне вот как раз недавно сделали.

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  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Напомню, что при оккупации эпидемий дифтерии не было и даже были отменены прививки от дифтерии за не надобностью.

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