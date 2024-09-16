В Риге от дифтерии умер четырехлетний мальчик

Врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.

В Детской клинической больнице от дальнейших комментариев воздержались, пообещав предоставить более подробную информацию завтра.

Больница напоминает, что первые три дозы вакцины от дифтерии дети должны получить в возрасте до одного года. Затем к 15 месяцам вводится четвертая доза, к семи годам - пятая, а к 14 годам - шестая. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если ребенка не показать к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - поэтому и говорится, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в больнице.

Наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям дифтерии малыши в первые месяцы жизни, поэтому Детская больница призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и беречь своих детей.

Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.