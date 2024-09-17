Baltijas balss logotype

Отбой тревоги: в Латвии подняли в воздух истребители НАТО из-за стаи птиц 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2024
LETA
Отбой тревоги: в Латвии подняли в воздух истребители НАТО из-за стаи птиц
ФОТО: LETA

Неопознанным "объектом" в небе Латгале, из-за которого были подняты истребители НАТО, оказалась стая птиц, сообщили в военно-воздушных силах (ВВС).

Министерство обороны ранее сообщило, что около 9 часов утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью был обнаружен неопознанный воздушный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края.

Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО, которые никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии не обнаружили.

Как пояснили в ВВС, приборы наблюдения за воздушным пространством восприняли как летающий объект стаю птиц.

Минобороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября усилено.

7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа "Шахед". Национальные вооруженные силы следили за его приближением, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.

#птицы #ввс
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (3)

  • ФФ
    Федул Федулов
    17-го сентября

    Надёжное ПВО в НАТО, дроны не видит, за то птиц гоняет...

    12
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    17-го сентября

    Надёжное ПВО в НАТО, дроны не видит, за то птиц гоняет...

    5
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Федул Федулов
    17-го сентября

    У безпилотников радиоотражение схожее с птицами.

    1
    6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео