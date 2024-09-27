Католический священник Зейля приговорен к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы за сексуальные преступления

Дата публикации: 27.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Католический священник Зейля приговорен к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы за сексуальные преступления

Рижский городской суд приговорил сегодня священника Резекненско-Аглонской епархии Павла Зейля, обвиняемого в сексуальных преступлениях, к шести годам и десяти месяцам лишения свободы, сообщает агентство LETA.

К нему был также применен пробационный надзор на четыре года и шесть месяцев.

Другой фигурант дела был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы и испытательному сроку в пять лет.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Прокуратура удовлетворена приговором суда и не намерена подавать протест.

Уже сообщалось, что первоначально обвиняемыми по уголовному делу проходили три человека — мужчины 1945, 1955 и 1958 годов рождения. 7 июня 2019 года уголовное преследование в отношении одного из обвиняемых — 1955 года рождения — было прекращено в связи с его смертью.

Таким образом, два человека обвиняются в сексуальном насилии в группе лиц. Один из них также обвиняется в торговле людьми. Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы за такие преступления на срок от трех до 12 лет.

Согласно обвинительному заключению, преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

Один из обвиняемых осуществлял сексуальное удовлетворение, пользуясь доверием и зависимостью несовершеннолетней жертвы. Преступление было совершено в марте 2017 года в группе лиц по предварительному сговору, сообщает прокуратура.

В период с конца 2017 года по август 2018 года лицо осуществляло сексуальное удовлетворение, пользуясь беспомощным и доверчивым состоянием другой жертвы. Это преступление также было совершено в группе лиц по предварительному сговору. LETA известно, что это преступление было совершено в отношении психически больного человека.

Зейля провел некоторое время под стражей, но позже был освобожден под залог в 5000 евро. В ходе расследования было проведено несколько обысков в Риге и Резекне, в результате которых были изъяты различные видео- и фотофайлы, содержащие порнографические материалы. В ходе уголовного разбирательства были изъяты деньги в размере более 20 000 евро и золотые монеты на сумму почти 10 000 евро.

