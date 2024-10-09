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В Риге снова осквернен памятник Барклаю де Толли; полиция просит помощи 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2024
LETA
В Риге снова осквернен памятник Барклаю де Толли; полиция просит помощи
ФОТО: LETA

Памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли на Эспланаде в Риге снова осквернен, и полиция возбудила уголовное дело, подтвердили в Государственной полиции.

Вечером 6 октября полиция получила информацию о том, что памятник облили краской. Дело начато по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с повреждением или уничтожением имущества.

Видео с облитым краской памятником, где некий человек берет положенный на постамент букет, а потом выкидывает в мусорник, опубликовал в социальных сетях видный националист Элвис Мейстарс.

Полиция обращается к людям, которые могли видеть этот инцидент или обладают информацией, которая может помочь следствию. С полицией можно связаться по телефонам 67086399 или 110.

Ранее памятник был осквернен 12 сентября.

Рижская муниципальная полиция не имеет на месте происшествия видеокамер, которые помогли бы быстро отреагировать и предотвратить правонарушение.

Вопрос о демонтаже памятника публично обсуждается уже давно, но Рижский совет памятников ранее принял решение не демонтировать памятник.

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) снова предложит думе принять решение о демонтаже и переносе памятника де Толли.

#криминал #памятники
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    10-го октября

    Сотрудникам полиции хотелось бы задать вопрос: Знают ли они про метод триангуляции? У исполнителей, наверняка был в кармане мобильный (скорее всего исполнителей было несколько). Базовые станции мобильных операторов с некоторой периодичностью фиксируют перемещение телефонных аппаратов абонентов (нужно 3+ базовых станции в округе, а в центре их заметно больше) и хранят эту информацию несколько дней, как минимум (проверьте законодательную базу - как долго!). У полиции есть возможно делать запрос этой информции у мобильных операторов. Дело сделано ночью. Значит количество подозреваемых минимально. Таким способом, они должны иметь возможность вычислить как минимум подозреваемых, опрсить, првести дознание и получить ордер на обыск.

    Есть технические ньюансы. Но нельзя сказать, что полиция ничего не может сделать. Должна, если хочет раскрыть преступление.

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  • A
    Anim
    10-го октября

    Так и будут с памятниками воевать, хотя уже окопы готовы...

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