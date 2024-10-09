В Риге снова осквернен памятник Барклаю де Толли; полиция просит помощи

Памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли на Эспланаде в Риге снова осквернен, и полиция возбудила уголовное дело, подтвердили в Государственной полиции.

Вечером 6 октября полиция получила информацию о том, что памятник облили краской. Дело начато по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с повреждением или уничтожением имущества.

Видео с облитым краской памятником, где некий человек берет положенный на постамент букет, а потом выкидывает в мусорник, опубликовал в социальных сетях видный националист Элвис Мейстарс.

Kurš okupants piemēsloja De Tolli pieminekli? pic.twitter.com/ycT7J2FqVh — Elvis Meisters (@dabaselvis) October 9, 2024

Полиция обращается к людям, которые могли видеть этот инцидент или обладают информацией, которая может помочь следствию. С полицией можно связаться по телефонам 67086399 или 110.

Ранее памятник был осквернен 12 сентября.

Рижская муниципальная полиция не имеет на месте происшествия видеокамер, которые помогли бы быстро отреагировать и предотвратить правонарушение.

Вопрос о демонтаже памятника публично обсуждается уже давно, но Рижский совет памятников ранее принял решение не демонтировать памятник.

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) снова предложит думе принять решение о демонтаже и переносе памятника де Толли.