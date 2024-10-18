Что происходит за закрытыми дверями церкви? Латвийские священники, которых обвиняют в сексуальном насилии над детьми

В Латвии отмечены случаи, когда священнослужителей обвиняют в совершении преступлений сексуального характера – в том то, что они воспользовались своим авторитетом и подвергли сексуальному насилию несовершеннолетних детей или человека, имеющего психическое расстройство.

Достаточно ли строг в таких случаях закон и что делают религиозные институты, чтобы предотвратить подобные ситуации, пояснило Латвийское радио. 83-летнего баптистского пастора из Талсинского края обвинили в удовлетворении своих сексуальных потребностей с пятью девочками, которым на тот момент было от 7 до 16 лет. Делал он это в период с августа 2018 года по апрель 2022 года, то есть четыре года. Согласно обвинительному заключению, используя доверие детей и свой авторитет, как приходского священника, мужчина совершил действия сексуального характера, в четырех случаях это произошло, когда дети были беспомощны.

Весной этого года Курземский окружной суд приговорил бывшего пастора к 10 годам лишения свободы и трем годам условного надзора. Хотя этот человек хорошо известен под Талси, приговор суда был анонимизирован, поэтому его личные данные не подлежат разглашению, пояснили в суде.

По другому делу настоятель Римско-католической церкви Кришьянис Дамбергс обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком. Согласно обвинительному заключению, Дамбергс хотел удовлетворить свои потребности путем физического контакта с телом жертвы и совершал действия сексуального характера с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста, воспользовался ее беспомощным состоянием, а также воспользовался доверием и своим авторитетом. После проведения службы в помещении Римско-католической церкви обвиняемый остался наедине с потерпевшей и совершал свои развратные действия. Надеялся он на то, что свидетелей рядом не было, а ребенок не осознает истинный смысл таких действий.

Однако обвиняемый отрицает свою вину по предъявленным обвинениям, и судебный процесс все еще продолжается. Однако, как сообщает портал «katolis.lv», Дамбергс освобожден от обязанностей.

По третьему громкому делу за последние годы по аналогичному делу вместе с другим лицом обвиняется священник Резекне-Аглонской епархии Павел Зейля. Его обвиняют в торговле людьми и удовлетворении сексуального влечения неестественным способом в группе лиц, используя беспомощное состояние жертвы.

В конце сентября этого года Рижский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам лишения свободы, а также установил испытательный срок на четыре года и шесть месяцев.

Все эти случаи противоречат сути церкви, поскольку жертвами этих преступлений становятся дети или люди с психическими расстройствами, - говорит профессор богословия Латвийского университета Даце Балоде. Бесспорно, каждое из этих преступлений существенно влияет на существование церкви, а также на отношение к ней общества.

Часто церкви предпочитают скрывать такие случаи, опасаясь общественного осуждения. Однако за последние 10 лет за пределами Латвии подобные скандальные случаи выявились не только в католических церквях, но и в англиканских, лютеранских и протестантских церквях, которые признали и позволили жертвам сексуального насилия высказаться. Церковь должна быть достаточно сильной, чтобы высказываться о таких случаях и публично выражать свое осуждение, убеждена Балоде.

«Насколько сама церковь готова работать, смотреть, следить, какой персонал нанимает церковь и как церковь сотрудничает со своими сотрудниками. В какой степени церковь может видеть, что на самом деле происходит в жизни этого персонала. Должно быть достаточно близкое общение, чтобы можно было что-то заметить заранее. Конечно, люди, которые делают что-то подобное, умеют это скрывать, поэтому это не всегда будет легко, и такие случаи не всегда будут только церковной проблемой», — говорит Балоде.

Особым злом являются случаи совершения священнослужителем правонарушения сексуального характера, поскольку действия одного такого священника подрывают доверие ко всей церкви и священникам.

По словам начальника службы мониторинга прав детей Центра защиты детей Валентины Горбуновой, то, что тяжкие преступления совершают посторонние люди, — это миф. Большую часть времени детям причиняют вред известные люди, обладающие большим авторитетом или пользующиеся доверием ребенка. «Если ребенок начинает говорить о вещах, не соответствующих его возрасту, или начинает рассказывает, что видел у друга какое-то видео или картинки на телефоне, спрашивая, что это такое. Это признаки. Когда вы начинаете замечать, что ребенок как-то неохотно идет купаться, или неохотно идет в гости к какой-то семье, или к какому-то человеку, или замыкается в себе, когда видит определенного человека, или что-то в этом роде. Фактически любой признак, который может указывать на достаточно резкое изменение поведения», - объясняет Горбунова.

Латвийское радио обратилось к Рижской архиепархии Латвийской Римско-Католической Церкви с просьбой прокомментировать получившие широкую огласку случаи сексуального насилия. Представители Церкви прислали письменный ответ.

Рижская архиепархия Римско-Католической Церкви ответила, что, принимая во внимание обвинения, выдвинутые против нескольких священнослужителей Католической Церкви в Латвии, церковь выражает глубокое сожаление и приносит извинения всем, кого каким-либо образом затронуло неподобающее и преступное поведение этих священнослужителей.

«В настоящее время в Католической церкви действуют инструкции, которые предусматривают, что лица, обвиняемые в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних или подобных им лиц, должны быть немедленно отстранены от любых должностей, обязанностей и служб, об этом должны быть немедленно проинформированы правоохранительные органы Латвийской Республики, которые проведут дальнейшее расследование и судебное разбирательство, в соответствии с законодательством Латвийской Республики», - пояснили в церкви в письме.

«Учитывая, что священник Андрис Мединьш (Латвия), австралийский кардинал Джордж Пелл (Австралия) и другие священнослужители, обвиняемые в жестоком обращении с детьми, полностью оправданы, Римско-католическая церковь в Латвии призывает не торопиться «осуждать» духовенство до тех пор, пока оно не будет признано виновным, пока не будет полностью доказана вина и не будет вынесено окончательного решение. Призываем вас соблюдать презумпцию невиновности», - письменно отвечает Рижская архиепископия Римско-католической церкви. Пока судебное разбирательство и последующее расследование продолжаются, никаких дополнительных комментариев не будет.

Если по делам этих священнослужителей будет вынесен окончательный приговор, каждый осужденный получит наказание, которое он будет нести. Если суд примет решение о финансовых компенсациях потерпевшим, то конкретные осужденные будут платить этот штраф в соответствии с законом», - заявили в архиепархии.