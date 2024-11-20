После наезда на линию высокого напряжения погиб водитель трактора

В Добельском крае водитель трактора погиб после наезда на линию электропередачи высокого напряжения, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

По словам спасателей, трактор задел линии высокого напряжения, не оборвав их. В результате удара током транспортное средство загорелось, огонь охватил площадь в три квадратных метра.

До прибытия спасателей очевидцы помогли водителю трактора выбраться из машины и передали его медикам, однако врачи констатировали смерть.

В Государственной полиции начат уголовный процесс по факту произошедшего, выясняются обстоятельства инцидента. В полиции сообщили, что несчастный случай произошел, когда трактор с манипулятором задел провода.

За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 30 вызовов: семь на тушение пожаров, 17 на проведение спасательных работ, а шесть вызовов оказались ложными.