Как агентству LETA стало известно в Государственной полиции, изъятое оружие, скорее всего, является пистолетом TT, однако точные выводы будут сделаны после проведения экспертизы. Оружие не было зарегистрировано на имя конкретного мужчины, но будет выясняться, было ли оно зарегистрировано на имя другого человека.

Полиция также сообщила, что погибший мужчина и предполагаемый преступник родился в 1976 году, а его родственницы — в 1951 и 2014 годах. Согласно информации LETA, женщина является матерью мужчины, а несовершеннолетняя — его дочерью.

Мотивы преступления будут выяснены в ходе расследования, однако ранее эта семья в поле зрения полиции не попадала.

Ранее сообщалось, что вечером прошлой субботы в одном из частных домов Марупе полиция обнаружила три тела с огнестрельными ранениями. Все трое погибших — члены одной семьи, среди них была несовершеннолетняя.

Предварительная информация свидетельствует о том, что преступление, вероятно, совершил мужчина, которого также обнаружили мертвым в доме. В настоящее время все указывает на то, что сначала мужчина убил двух членов своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Передача TV3 «Degpunktā» сообщила, что убийство произошло во время того, как жена мужчины была в магазине.