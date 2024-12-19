Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция задержала в Риге вусмерть пьяного водителя. В крови обнаружено 5,34 промилле 1 1352

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Полиция задержала в Риге вусмерть пьяного водителя. В крови обнаружено 5,34 промилле

В ночь на 17 декабря Рижская муниципальная полиция (РМП) арестовала в микрорайоне Дрейлини водителя с уровнем алкоголя 5,34 промилле, сообщили в полиции.

Сотрудники РМП заметили на дороге по улице Дзелзавас припаркованный автомобиль «Volvo». Внутри находился мужчина, который крепко спал за рулем. Полицейские поговорили с водителем и в ходе разговора выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали его невнятная речь и замедленная реакция.

Стражи порядка попросили водителя заглушить двигатель, но он, не в силах понять, что происходит, убрал ногу с педали тормоза, после чего машина проехала пару метров вперед.

Полицейские остановили автомобиль и вынули ключ из замка зажигания. Водитель был задержан и передан госполиции.

Водителя проверили на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, которая подтвердила сильное опьянение, однако водитель не согласился с результатами проверки. Поэтому мужчину отвезли на медицинскую экспертизу крови, которая показала, что он находился под воздействием 5,34 промилле.

×
Читайте нас также:
#криминал #за рулем
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео