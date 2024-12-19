В ночь на 17 декабря Рижская муниципальная полиция (РМП) арестовала в микрорайоне Дрейлини водителя с уровнем алкоголя 5,34 промилле, сообщили в полиции.

Сотрудники РМП заметили на дороге по улице Дзелзавас припаркованный автомобиль «Volvo». Внутри находился мужчина, который крепко спал за рулем. Полицейские поговорили с водителем и в ходе разговора выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали его невнятная речь и замедленная реакция.

Стражи порядка попросили водителя заглушить двигатель, но он, не в силах понять, что происходит, убрал ногу с педали тормоза, после чего машина проехала пару метров вперед.

Полицейские остановили автомобиль и вынули ключ из замка зажигания. Водитель был задержан и передан госполиции.

Водителя проверили на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, которая подтвердила сильное опьянение, однако водитель не согласился с результатами проверки. Поэтому мужчину отвезли на медицинскую экспертизу крови, которая показала, что он находился под воздействием 5,34 промилле.