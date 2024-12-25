Вчера в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали пять человек, сообщили в Государственной полиции.

В ДТП пострадали три пешехода - два в Рижском районе и один в Курземе.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий.

Полиция за сутки проверила 4985 водителей транспортных средств и обнаружила 19 пьяных водителей. У восьми из них концентрация алкоголя в организме составила от 0,5 до одной промилле, у двоих - от одной до 1,5 промилле, а у девяти - по крайней мере 1,5 промилле, что предполагает уголовную ответственность.

Также задержан один водителей под воздействием наркотиков. Начато 11 административных и 10 уголовных процессов.

Больше всего пьяных водителей было в возрастной группе от 31 до 50 лет.

За превышение скорости оформлено 236 административных протоколов, за агрессивное вождение - один, а всего составлено 523 протокола о нарушении правил дорожного движения.

С 20 декабря Государственная полиция проводит усиленные проверки на дорогах.