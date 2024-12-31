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Помехи GPS: вылетевший из Риги самолет Ryanair был вынужден уйти на запасной аэродром 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.12.2024
BB.LV
Помехи GPS: вылетевший из Риги самолет Ryanair был вынужден уйти на запасной аэродром
ФОТО: LETA

Рейс ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Риги в Вену, был вынужден поздно вечером в понедельник, 30 декабря совершить посадку в соседней Чехии из-за проблем с GPS и плохой видимости.

Об этом со ссылкой на заявление Ryanair сообщает агентство Reuters.

Накануне австрийский портал Die Presse заявил, что рейс Ryanair из Риги в Вену перенаправили в чешский Брно якобы из-за того, что над Польшей был заглушен GPS-сигнал в связи с войной в Украине.

"Рейс FR748 из Риги в Вену вчера, в понедельник. 30 декабря был перенаправлен в Брно из-за незначительной технической проблемы с системой GPS в сочетании с низкой видимостью (туман) в Вене", – заявил перевозчик.

Он добавил, что пассажиров рейса позже доставили автобусом в Вену. Сообщение о глушении GPS в Ryanair никак не комментировали.

Польша, страны Балтии и Финляндия считают, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

#авиация #ryanair
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    31-го декабря

    Я сегодня фильм смотрел инопланетяне там туман создавали правда ни разобрался как ну видел что один чувак там обшивался похожий на Иванова

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