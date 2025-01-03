«Мне стыдно, это свинство...» Полиция начала расследование дела о пении гимна Латвии в Даугавпилсе во время празднования Нового года

Новый год начался с разочарования даугавпилчан, которые встречали его в центре города, на площади Виенибас. Государственный гимн остался недопетым, прервавшись из-за выступления мэра города.

В самоуправлении заявляют, что инцидент произошел из-за технических проблем. Государственная полиция начала ведомственное расследование инцидента, передает ЛТВ.

«Мне стыдно, это свинство», - написал о случившемся бизнесмен Янис Приеде. Возмутился и учитель спорта Юрис Озолс. Оба родом из Даугавпилса, оба решили встретить первые минуты 2025 года на площади Виенибас. Там самоуправление организовало основательное новогоднее мероприятие в честь того, что Даугавпилс в этом году отметит свое 750-летие. Организаторы не согласны с тем, что гимн был осквернен.

«Это была техническая проблема и, конечно, она будет оценена соответствующими учреждениями, но государственный гимн не отключали намеренно, чтобы как-то его оскорбить», - пояснила руководитель муниципального учреждения «Виенибас намс» Диана Солдане.

Использовался беспроводной мобильный интернет. Оператор «Latvijas mobilais telefons» заявил, что в новогоднюю ночь сеть работала стабильно.

«Место проведения Даугавпилсского мероприятия имеет стабильное покрытие мобильной связи, обеспечиваемое близлежащими базовыми станциями. Однако организаторы мероприятия должны были рассчитывать, что ровно в полночь на месте проведения мероприятия будет много людей, которые захотят воспользоваться Интернетом», - сказал представитель LMT Валдис Ялинскис.

Необходимо было выбрать другую форму связи, обеспечить более качественное оборудование, отметили также в госкомпании «Elektroniskie sakari». В самоуправлении говорят, что проблемы ощущались не только на площади Виенибас, на них жаловались и жители Даугавпилса, которые следили за прямой телетрансляцией у себя дома. В самоуправлении заявили, что в будущем будут искать другое решение, чтобы случившееся не повторилось.