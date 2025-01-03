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«Мне стыдно, это свинство...» Полиция начала расследование дела о пении гимна Латвии в Даугавпилсе во время празднования Нового года 7

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
«Мне стыдно, это свинство...» Полиция начала расследование дела о пении гимна Латвии в Даугавпилсе во время празднования Нового года

Новый год начался с разочарования даугавпилчан, которые встречали его в центре города, на площади Виенибас. Государственный гимн остался недопетым, прервавшись из-за выступления мэра города.

В самоуправлении заявляют, что инцидент произошел из-за технических проблем. Государственная полиция начала ведомственное расследование инцидента, передает ЛТВ.

«Мне стыдно, это свинство», - написал о случившемся бизнесмен Янис Приеде. Возмутился и учитель спорта Юрис Озолс. Оба родом из Даугавпилса, оба решили встретить первые минуты 2025 года на площади Виенибас. Там самоуправление организовало основательное новогоднее мероприятие в честь того, что Даугавпилс в этом году отметит свое 750-летие. Организаторы не согласны с тем, что гимн был осквернен.

«Это была техническая проблема и, конечно, она будет оценена соответствующими учреждениями, но государственный гимн не отключали намеренно, чтобы как-то его оскорбить», - пояснила руководитель муниципального учреждения «Виенибас намс» Диана Солдане.

Использовался беспроводной мобильный интернет. Оператор «Latvijas mobilais telefons» заявил, что в новогоднюю ночь сеть работала стабильно.

«Место проведения Даугавпилсского мероприятия имеет стабильное покрытие мобильной связи, обеспечиваемое близлежащими базовыми станциями. Однако организаторы мероприятия должны были рассчитывать, что ровно в полночь на месте проведения мероприятия будет много людей, которые захотят воспользоваться Интернетом», - сказал представитель LMT Валдис Ялинскис.

Необходимо было выбрать другую форму связи, обеспечить более качественное оборудование, отметили также в госкомпании «Elektroniskie sakari». В самоуправлении говорят, что проблемы ощущались не только на площади Виенибас, на них жаловались и жители Даугавпилса, которые следили за прямой телетрансляцией у себя дома. В самоуправлении заявили, что в будущем будут искать другое решение, чтобы случившееся не повторилось.

#даугавпилс #гимн
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25

Комментарии (7)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Бизнес мен Янис :)))) так смешно

    21
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    Vad Sorry
    3-го января

    Тебе ли комменты писать,змея ты подколодная....

    1
    9
  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Господи кто то кого-то осквернил и учитель Озолс очень обиделся ,, что творится???!

    27
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го января

    Надеюсь, виновных принародно расстреляют по закону о осквернении латышкости??? 🤨 Прикиньте, если бы гимн игрался на грамафоне. При каждом зачихе и скрипе-расстрел во имя чистоты латышских символов...Пол дэпилса бы захреначили во рвы. А если серьёзно-менты расследуют...Просто фейспалм. Гэбушечку ещё пристегните. Вдруг не технический затык, а путинский кровавый агент пролез и осквернил святое.

    63
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го января

    ...не подсказывай им.

    1
    1
  • 3-го января

    лучше учите гос гимн СС СР, Сталинскую версию

    38
    1
  • JB
    Janis Berzin
    3-го января

    "Полиция начала расследование дела о пении гимна Латвии" - в статье ни слова про полицию и возбуждение какого-то либо дела..

    29
    1
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