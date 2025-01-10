Житель Латвии торговал кокаином в Германии

На этой неделе в Германии полицейские в штатском поймали и арестовали торговца героином — 34 летнего уроженца Латвии.
Он попался после сделки с наркотиками в центре Кельна, сообщают немецкие СМИ.
Около 13.20 сотрудники экстренных служб заметили, как подозреваемый взвешивал "готовый к продаже" героин на точных весах за киоском, чтобы затем передать его покупателю.
В конце концов полиция поймала дилера и его "клиента" с поличным и изъяла несколько единиц героина и двое точных весов.
Обоим мужчинам теперь придется ответить за нарушение Закона о наркотиках.
Торговец, родом из Латвии, и ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Комментарии (1)
Оставить комментарий