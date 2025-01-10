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Житель Латвии торговал кокаином в Германии 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
Житель Латвии торговал кокаином в Германии
ФОТО: Freepik

На этой неделе в Германии полицейские в штатском поймали и арестовали торговца героином — 34 летнего уроженца Латвии.

Он попался после сделки с наркотиками в центре Кельна, сообщают немецкие СМИ.

Около 13.20 сотрудники экстренных служб заметили, как подозреваемый взвешивал "готовый к продаже" героин на точных весах за киоском, чтобы затем передать его покупателю.

В конце концов полиция поймала дилера и его "клиента" с поличным и изъяла несколько единиц героина и двое точных весов.

Обоим мужчинам теперь придется ответить за нарушение Закона о наркотиках.

Торговец, родом из Латвии, и ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

#наркотики
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    11-го января

    Опять латыш отличился... Блин что не балаган где-то, обязательно гражданин Латвии упоминается, то убьют кого-то, то ограбят и прочая чернуха.. Достали уже из-за таких дебилойдов, нас как и россиян скоро пускать, в цивилизованные страны перестанут! Пускай посидит подумает. Работать черт не хотел, вот и пошёл наркотой торговать!

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