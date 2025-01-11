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Кручу–верчу, денег хочу: латвийский колдун вымогал у женщины 30 тысяч евро 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Кручу–верчу, денег хочу: латвийский колдун вымогал у женщины 30 тысяч евро

Доморощенный эзотерик обязался за 2000 евро найти даме спутника жизни. Однако в договор были включены крупные штрафные санкции — от 30 000 до 50 000 евро, за несоблюдение инструкций "специалиста по эзотерике".

В Рижский городской суд переданы материалы уголовного дела о вымогательстве против "специалиста по эзотерическим услугам" — он вымогал крупные суммы у клиентки и угрожал ее детям, сообщила пресс–секретарь прокуратуры Латвии Айга Эйдука.

Согласно обвинительному заключению, "колдун" заключил договор с женщиной, в котором обязался за 2000 евро найти ей спутника жизни.

В этом договоре указывалось, что "специалист по эзотерике" будет руководить программой личной жизни женщины и будет давать ей обязательные для исполнения инструкции в отношении ее новых партнеров.

В случае нарушения договора (в зависимости от характера нарушения) женщина должна была заплатить штраф в размере 30 000—50 000 евро.

Но в определенный момент "колдун" заявил: потерпевшая не соблюдает условия договора и потребовал с нее 30 000 евро. Однако женщина отказалась платить.

Зная, что подобные договоры в Латвии недействительны на основании Гражданского закона, обвиняемый начал вымогать у жертвы деньги.

Сначала он писал женщине письма с угрозами, а затем и ее близким. Он также указал, что вернулся к колдовству и в скором времени, если женщина не заплатит требуемую сумму, умрут ее дети.

Свою вину обвиняемый не признает, а также утверждает, что не угрожал своей клиентке — он лишь эмоционально просил выполнить условия договора.

Если суд признает "специалиста по эзотерике" виновным в вымогательстве, то ему грозит тюремный срок до пяти лет, или краткосрочный арест, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

#судебный процесс
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    Было же вчера это🙄 Зачем по несколько раз одно и тоже по сайту крутить?

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