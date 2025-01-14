Стали известны подробности трагической аварии на Вентспилсском шоссе

Государственная полиция сообщает, что работа по выяснению обстоятельств трагического происшествия, произошедшего в пятницу, продолжается. Как пишет NRA.LV , об этом передает TV3.lv.

Правоохранительным органам пока не удалось допросить водителя микроавтобуса, так как он продолжает находиться в больнице, восстанавливаясь после травм, полученных в аварии. Насколько серьезны эти травмы — пока никто не раскрывает.

Ранее сообщалось, что причиной аварии мог стать необдуманный маневр обгона. Микроавтобус на заснежнной дороге, пытаясь обогнать грузовик, сначала столкнулся со встречной фурой, затем его отбросило обратно в свою полосу, где он столкнулся с обгоняемым грузовиком и вылетел с дороги.