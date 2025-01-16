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Четверо пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе продолжают лечение в больницах 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.01.2025
LETA
Четверо пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе продолжают лечение в больницах

Четверо пострадавших в трагической аварии на Вентспилсской трассе до сих пор находятся на лечении в больницах, выяснило агентство ЛЕТА.

Пресс-секретарь Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна сообщила, что один из пострадавших в аварии детей все еще находится там на лечении. В больнице не предоставили никакой дополнительной информации о состоянии ребенка.

Пресс-секретарь Вентспилсской больницы Санта Коха сообщила, что двое пострадавших в аварии продолжают лечение в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе "в соответствии с состоянием их здоровья".

Пострадавший в аварии водитель находится на лечении в Восточной клинической университетской больнице в Риге, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. В Курземском региональном управлении Государственной полиции также подтвердили, что водитель микроавтобуса все еще находится на лечении.

Уже сообщалось, что 10 января на Вентспилсском шоссе в ДТП пострадали дети хора Вентспилсской музыкальной школы "Nošu planēta" и вокалисты вокальной студии "Mazā prinča planēta". Одна из дирижеров погибла на месте происшествия, а девочка-вокалистка, получившая серьезные травмы, скончалась в больнице.

#дтп # дети
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    16-го января

    На фото посмотрите на дорогу. Это КАША. По такой дороге не затормозить не повернуть. Виновата служба обслуживающее этот участок дороги, и она должна нести ответственность.

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  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    17-го января

    Вы на права сами сдавали, или купили их по случаю? Главное правило безопасной езды там прописано жЫрным по-белому: водитель должен выбирать такой скоростной режим, который соответствует конкретной обстановке. Ну, скажите мне, нафига водитель бусика с детьми начал ускоряться и полез обгонять грузовик? Особенно, если он видел состояние доооги. Которое, кстати, весьма в неплохом состоянии, учитывая погодные условия - асфальт расчищен от снега по всей ширине проезжей части. В соседней стране, например, до сих пор сохранена советская норма ПДД: при организованной перевозке детей скорость не должна превышать 60 км/час. P.S. Тут мелькало в предыдущей статье предварительная картина ДТП: бусик с детьми стал обгонять грузовик, выскочил на встречку, а там - фура. От удара со встрчной фурой бусик откинуло на тот грузовик, обгон которого был не завершён. После второго удара бусик выкинулр с дороги... PPS. Соблюдайте ПДД, особенно скоромтной режим. Таких трагедий не должно случаться.

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