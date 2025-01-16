Четверо пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе продолжают лечение в больницах

Четверо пострадавших в трагической аварии на Вентспилсской трассе до сих пор находятся на лечении в больницах, выяснило агентство ЛЕТА.

Пресс-секретарь Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна сообщила, что один из пострадавших в аварии детей все еще находится там на лечении. В больнице не предоставили никакой дополнительной информации о состоянии ребенка.

Пресс-секретарь Вентспилсской больницы Санта Коха сообщила, что двое пострадавших в аварии продолжают лечение в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе "в соответствии с состоянием их здоровья".

Пострадавший в аварии водитель находится на лечении в Восточной клинической университетской больнице в Риге, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. В Курземском региональном управлении Государственной полиции также подтвердили, что водитель микроавтобуса все еще находится на лечении.

Уже сообщалось, что 10 января на Вентспилсском шоссе в ДТП пострадали дети хора Вентспилсской музыкальной школы "Nošu planēta" и вокалисты вокальной студии "Mazā prinča planēta". Одна из дирижеров погибла на месте происшествия, а девочка-вокалистка, получившая серьезные травмы, скончалась в больнице.