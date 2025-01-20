Тяжелая авария микроавтобуса в Олайне: пострадали дети

В понедельник утром в Олайне в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в Государственной полиции.

Около 7:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Земгалес в Олайне, где столкнулись микроавтобус "Mercedes-Benz" и легковой автомобиль BMW.

Три ехавших в микроавтобусе человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция начала по факту аварии административный процесс.