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Тяжелая авария микроавтобуса в Олайне: пострадали дети 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2025
LETA
Тяжелая авария микроавтобуса в Олайне: пострадали дети
ФОТО: dreamstime

В понедельник утром в Олайне в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в Государственной полиции.

Около 7:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Земгалес в Олайне, где столкнулись микроавтобус "Mercedes-Benz" и легковой автомобиль BMW.

Три ехавших в микроавтобусе человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция начала по факту аварии административный процесс.

#дтп
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    20-го января

    Где какое-то ДТП, там обязательно фигурирует BMW. Случайность? Не думаю.. Я сам замечаю часто, что на BMW полно не адекватов ездят, взять другие марки авто, по стране, там всё более, BMW вечно в рейтинге, пьяные за рулём, авария и ли дтп с пострадавшими пешеходами! Может уже пора какие-то с этого выводы делать и водителей BMW на вменяемость проверять. Я лично сотни раз, был свидетелем, с участием баварцев в беспредели дорожном!

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