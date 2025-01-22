Неудачное стечение обстоятельств — эксперт о трагическом ДТП под Кекавой, где Scania переехала двух человек

Водитель грузовика «Scania» под Кекавой, двигавшийся в сторону столицы, в темноте не заметил двух пешеходов на дороге и сбил их. Один из пострадавших в результате столкновения скончался на месте.

Полагают, что оба пешехода двигались по проезжей части. Мужчина, погибший в результате столкновения, скорее всего, шел вдоль белой пунктирной линии, а женщина, которой медики оказали помощь на месте происшествия после аварии, находилась ближе к краю канавы.

По неофициальной информации, полученной программой «Degpunktā», пострадавшая получил очень серьезные травмы в результате удара и в настоящее время находится в реанимации. Столкновение в районе села Берзменте произошло около 19:30.

О том, что трагическая авария произошла именно в этом месте в темноте, свидетельствуют обломки деталей большегрузного автомобиля в придорожной канаве и следы тормозов, видимые на асфальте в нескольких метрах от места происшествия.

«Чрезвычайно сложно заметить пешехода на проезжей части без света. Эта авария, к сожалению, еще раз доказывает, что если человек не пользуется светоотражателями, то за городом ему необходимо надевать жилет, чтобы светоотражатели были видны со всех сторон», — комментирует эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Эксперт напоминает, что если вам все же пришлось идти пешком по проселочным дорогам в отдаленной местности, следует двигаться навстречу движению транспорта, чтобы водитель успел заметить пешехода. А сам пешеход также сможет вовремя увидеть действия встречного водителя и траекторию движения автомобиля.

По словам специалиста по дорожному движению, с точки зрения реакции водителя, данная трагическая ситуация представляла собой совокупность нескольких неблагоприятных обстоятельств — темное время суток и слегка обледеневший спуск, что означает более длинный тормозной путь. В этом случае остановить крупногабаритное транспортное средство вовремя было практически невозможно. Нельзя исключать возможность того, что пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.