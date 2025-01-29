Называли войну спецоперацией: в Латвии запрещены еще семь российских порталов

Латвийский Национальный совет электронных средств массовой информации (НСЭСМИ) принял решение заблокировать доступ ещё к семи российским веб-сайтам, сообщает Latvijas Vēstnesis.
Совет получил письмо от некоего компетентного государственного учреждения, в котором указано, что на сайтах sfr.gov.ru, 74.ru, mgimo.ru, dp.ru, don24.ru, krd.ru, artek.org публикуется контент, поддерживающий и оправдывающий вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий.
Этот контент может формировать ложное представление о войне.
В ходе проверки было установлено, что на этих сайтах распространяется искажённая и недостоверная информация о мировых событиях, включая войну в Украине, с целью оправдания российского вторжения и аннексии украинских территорий.
«Такая информация в латвийском информационном пространстве может негативно влиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу национальной безопасности Латвии», — говорится в решении НСЭСМИ.
Совет пришёл к выводу, что данные веб-сайты используются для распространения пропаганды, в том числе военной, поддержки войны в Украине (называя её «спецоперацией»), а также антииукраинских нарративов.
В связи с этим НСЭСМИ постановил заблокировать доступ к указанным веб-сайтам, ограничив доступ к их доменным именам или IP-адресам, а также к их зеркальным копиям.
Ранее НСЭСМИ уже принимал аналогичные решения о блокировке российских порталов.
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