Называли войну спецоперацией: в Латвии запрещены еще семь российских порталов

Совет получил письмо от некоего компетентного государственного учреждения, в котором указано, что на сайтах sfr.gov.ru, 74.ru, mgimo.ru, dp.ru, don24.ru, krd.ru, artek.org публикуется контент, поддерживающий и оправдывающий вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий.

Этот контент может формировать ложное представление о войне.

В ходе проверки было установлено, что на этих сайтах распространяется искажённая и недостоверная информация о мировых событиях, включая войну в Украине, с целью оправдания российского вторжения и аннексии украинских территорий.

«Такая информация в латвийском информационном пространстве может негативно влиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу национальной безопасности Латвии», — говорится в решении НСЭСМИ.

Совет пришёл к выводу, что данные веб-сайты используются для распространения пропаганды, в том числе военной, поддержки войны в Украине (называя её «спецоперацией»), а также антииукраинских нарративов.

В связи с этим НСЭСМИ постановил заблокировать доступ к указанным веб-сайтам, ограничив доступ к их доменным именам или IP-адресам, а также к их зеркальным копиям.

Ранее НСЭСМИ уже принимал аналогичные решения о блокировке российских порталов.