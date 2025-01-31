Полиция задержала известного публициста Лато Лапсу - выдвинут внушительный список подозрений

Дата публикации: 31.01.2025
BB.LV
Полиция задержала известного в Латвии публициста Лато Лапсу

Ранее о задержании сообщалось, что вчера Государственная полиция задержала человека по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела, незаконных действиях с персональными данными, отмывании денег или иного имущества, полученного преступным путем, а также клевете.

Между тем, журналистам ЛТВ стало известно, что этим человеком является публицист Лато Лапса.

Связаться с ним не удается, поскольку его телефон выключен.

Более подробная информация в интересах следствия не предоставляется.

Как сообщалось, в мае прошлого года вступил в силу приговор Видземского окружного суда по другому уголовному делу, по которому Лапса был признан виновным в преследовании и клевете на адвоката Ромуалда Вонсовича и приговорен к 300 часам общественных работ.

Лапса обвинения не признал, заявив, что считает их политическим, экономическим или криминальным заказом.

Напомним, Лапса известен в Латвии своими крайне резкими высказываниями по поводу правительства «Нового единства», которое он часто сравнивает с онкологией страны.

